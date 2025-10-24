Dolar
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla başlatılan projeyle afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilecek ve vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişimi sağlanacak." açıklamasında bulundu.

Fırat Taşdemir  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
İletişim Başkanı Duran'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrıntılarını açıkladığı Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yapılacak 500 bin sosyal konutun millete hayırlı olmasını dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla başlatılan projeyle hem afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilecek hem de vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişimi sağlanacak. Bu kapsamlı çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ederim."

