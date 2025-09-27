Dolar
41.58
Euro
48.63
Altın
3,759.71
ETH/USDT
4,002.00
BTC/USDT
109,383.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’taki Türkevi’nde basın toplantısı düzenliyor Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-3 yendi. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulanması talebiyle yürüyüş düzenledi.

Muhammet İkbal Arslan  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi Fotoğraf: Muhammet İkbal Arslan/AA

Cenevre

Cenevre'nin Place Neuve Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, şehir merkezinde saatlerce yürüdü.

Ellerinde Filistin bayrakları ve Filistin'e destek içeren dövizler taşıyan eylemciler, İsrail'e yaptırım uygulanması için ülkelere çağrıda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fransızca, İngilizce ve Arapça İsrail karşıtı sloganlar atan göstericiler, Gazze'de yaşanan soykırıma tepki gösterdi.

Eylemciler, başta ABD olmak üzere İsrail'e destek olan ülkeleri yaşanan soykırıma ortak olmakla suçladı.

Yoğun güvenlik önlemi altında yaklaşık 3 saat süren yürüyüş, Parc Des Cropettes Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüş sırasında herhangi bir olay veya taşkınlık yaşanmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'de nefes borusuna hünnap kaçan kişi, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
"Mavi vatan"a milli uzun menzil hava savunma yeteneği geliyor
Polen taneleri ve endemik bitkiler faili meçhul suçların aydınlatılmasında kullanılıyor
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin 8. yılını kutladı

Benzer haberler

Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

Gazze Şeridi'ndeki çadırların yüzde 93'ü barınmaya uygun değil

Hizbullah lideri Kasım: Meydanı terk etmeyeceğiz ve silahı bırakmayacağız

İsveç ve Berlin'de İsrail'in Gazze işgali protesto edildi

İsveç ve Berlin'de İsrail'in Gazze işgali protesto edildi
Filistinli sanatçıların eserleri, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu

Filistinli sanatçıların eserleri, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 89 kişi yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 89 kişi yaşamını yitirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet