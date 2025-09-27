İsveç ve Berlin'de İsrail'in Gazze işgali protesto edildi
İsveç'in başkenti Stockholm ve Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal planı protesto edildi.
Stockholm/Berlin
Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki işgal planını durdurmasını ve insani yardım koridorunu açmasını istedi.
Gösteriye katılan yüzlerce kişi, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil İsrail, Gazze'den defol" ve "Acil ve şartsız ateşkes" sloganları attı.
- İtalya ve Fransa'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi
- New York'ta, Gazze'deki soykırım ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM ziyareti protesto edildi
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İsrail tarafından öldürülen Filistinli çocukların sembolik olarak kefenlenmiş naaşını taşıyan protestocular, Gazze'deki soykırımın durdurulmasını istedi.
Gösteriye katılan Uppsala Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mattias Gardell, AA muhabirine, "Gösteriye destek veriyorum, çünkü güç sahiplerimizin sorumluluklarını yerine getirmelerinin ve Gazze'deki süregelen soykırımı durdurmak için askeri, ekonomik ve politik olarak ellerinden geleni yapmalarının önemini vurgulamak istiyorum." dedi.
Amerika’da bulunan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, katıldığı Filistin’e destek eyleminde İsrail ve ABD yetkililerini sert biçimde eleştirdiği için Petro’nun ABD vizesinin iptal edilmesi için girişimde bulunulduğunu aktaran Gardell, "ABD yönetimi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tutuklamaktan kaçındığı bir zamanda, Petro'nun vizesini iptal etme girişimini not ettik ve unutmayacağız." diye konuştu.
Gardell, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) konuşması sırasında birçok ülke delegesinin salonu terk ettiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:
"Dün BM'de toplanan birçok ülkenin delegelerinin Netanyahu konuşma yapacağı zaman protesto ederek ayrıldığını gördük. Bunu yapmamalıydılar. Aksine, öne çıkıp onu tutuklamaları gerekirdi. O tutuklanmalı ve savaş suçlarından dolayı soruşturulmak üzere Lahey'e götürülmelidir. Zira, Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından, süregelen soykırımda açlığı bir silah olarak kullanmak dahil olmak üzere, uluslararası düzeyde aranmaktadır."
Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne 50 binden fazla kişi katıldı
Almanya'nın başkenti Berlin'de, 50 bini aşkın kişi Filistin'e destek için yürüdü.
Yaklaşık 50 kuruluşun ortak organizasyonunda, İsrail'in Filistin topraklarına saldırılarını protesto etmek amacıyla "Tüm gözler Gazze'de" temasıyla yürüyüş yapıldı.
Eyalet Başbakanlığı önünde toplanan 50 binden fazla kişi, Federal Meclis önünden geçerek Berlin'in sembollerinden Grosser Stern Meydanı'na yürüdü.
Protestocular, Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını derhal durdurmasını, Gazze'ye insani yardım erişiminin sağlanmasını ve Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e yaptırım uygulamasını istedi.
Yürüyüşte, "Filistin'e özgürlük", "Yaşasın Filistin" ve "İsrail bombalıyor Almanya finanse ediyor" sloganları atıldı. "Gazze'deki katliamı durdurun", "Soykırıma hayır", "İsrail'i durdurun" yazılı pankartlar açıldı.
Eylemciler, yasaklı örgütlerin sembollerini sergilememeleri ve polis müdahalesine yol açacak sloganlar atmamaları yönünde uyarıldı.
Sol Parti Eş Genel Başkanı Ines Schwerdtner, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ve Alman hükümetinin suç ortaklığına işaret ederek, "Başbakan ve bakanlar konuşuyor ama harekete geçmiyor. Hastaneler enkaza dönerken devlet aklından bahsediyorlar. Soykırım konusunda sessiz kalıyorlar ve suç ortaklığı yapıyorlar." dedi.
Yahudi müzisyen Michael Barenboim de Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Tüm gözler Gazze'de sloganı, Gazze'deki soykırıma karşı protestoyu sokaklarda görünür kılmayı amaçlıyor." diye konuştu.
Barenboim, Ukrayna'ya destek verenlerin olumlu karşılandığını, Filistin'i destekleyenlerin ise anında siyasi direniş ve karalama kampanyasıyla karşılaştığını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.