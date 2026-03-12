Dolar
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi

İsrail ordusunun İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattığını açıklamasının ardından başkent Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi.

Tolga Akbaba, Faruk Hanedar  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi

Tahran

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurdu.​​​​​​​

Açıklamanın ardından AA Tahran muhabiri, başkent Tahran ve Kerec kentinde şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

