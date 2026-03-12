Dolar
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran'ın füzeli misillemesinin ardından İsrail'de sirenler çaldı

İran'ın füzeli misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail genelinde sirenler çaldı.

Ekip  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
İran'ın füzeli misillemesinin ardından İsrail'de sirenler çaldı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ankara

İsrail ordusu, İran’dan füzeler ateşlendiğini ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığını bildirdi.

İran’dan ateşlenen füzeler nedeniyle başta Tel Aviv olmak üzere İsrail’in merkezi, kuzeyi ve işgal altındaki Filistin topraklarında sirenler çaldı.

AA muhabiri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te gökyüzünde hava savunma önleyici füzelerinin bıraktığı izlerin görüldüğünü ve gökyüzünden şiddetli patlama sesleri geldiğini bildirdi.

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, İran’ın son füze salvosunda "sınırlı" sayıda füze ateşlediğini kaydetti.

ABD'nin Kuveyt'teki üssüne yönelik İran saldırısında askerlerin ciddi şekilde yaralandığı iddiası

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilimin ilk günlerinde İran'ın Kuveyt'teki ABD üssüne düzenlediği saldırılarda, ABD askerlerinden ciddi yaralananlar olduğu öne sürüldü.

CBS News'ün haberine göre, ismini vermek istemeyen çok sayıda kaynak, çatışmaların ilk günlerinde İran'ın, Kuveyt'te ABD askeri üslerine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynaklar, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) çatışmaların ilk günlerinde 6 ABD askerinin öldüğünü, birçok askerin de yaralandığını açıkladığını hatırlattı.

Sahadaki yaralıların durumunun son derece ciddi olduğunu iddia eden kaynaklar, bunlar arasında beyin travması, şarapnel yaraları ve yanıklar bulunan düzinelerce asker olduğunu, en az bir askerin de ampütasyona ihtiyaç duyabileceğini öne sürdü.

Kuveyt'teki saldırılardan kaynaklanan travmatik beyin hasarı, hafıza kaybı ve beyin sarsıntısı gibi yaralanmalar nedeniyle 10 Mart Salı gecesi itibarıyla Almanya'daki Landstuhl Bölge Tıp Merkezi'nde tedavi gören asker sayısının yaklaşık 20 olduğunu aktaran kaynaklar, yardım için Landstuhl'a 100'den fazla sağlık personeli gönderildiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
