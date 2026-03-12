NYT: İran'a saldırıların ilk 6 gününde ABD'nin maliyeti 11,3 milyar doları aştı
ABD'nin İran'ı hedef alan saldırılarının ilk 6 gününde maliyetin 11,3 milyar doları aştığı iddia edildi.
Ankara
New York Times (NYT) gazetesinin konuya aşina üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri Kongre üyelerine yaptıkları bilgilendirme toplantısında İran'a yönelik saldırıların maliyetine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.
Pentagon yetkililerinin toplantıda, İran'ı hedef alan saldırıların başladığı 28 Şubat'tan sonraki ilk altı günün maliyetinin 11,3 milyar doların üzerinde olduğunu Kongre üyelerine aktardığı iddia edildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Haberde, söz konusu rakamın, Kongre üyelerine sunulan en kapsamlı maliyet değerlendirmesi olduğu belirtildi.
Ancak bu değerlendirmeye, saldırılar öncesinde bölgeye yapılan askeri yığınak ile personel ve ekipman konuşlandırma maliyetleri dahil edilmediği, bu nedenle toplam maliyetin gelecek dönemde önemli ölçüde artabileceği öne sürüldü.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.