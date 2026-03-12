Dolar
Dünya

Çin, ABD'yi "yapay zekanın savaş kararlarını etkilemesine" karşı uyardı

Çin, yapay zekanın askeri alanda kısıtsız kullanımının, yapay zeka araçlarının "savaş kararlarını aşırı etkilemesinin" etik sakıncalarına dikkat çekerek, bu teknolojilerin insan kontrolünde olması gerektiği mesajını verdi.

Emre Aytekin  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Pekin

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ciang Bin, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Venezuela ve İran'daki askeri müdahalelerinde yapay zeka araçlarının yoğun şekilde kullanıldığı ve Washington yönetiminin Amerikan ordusunun yapay zeka teknolojilerini kısıtsız kullanabilmesi için teknoloji şirketlerine baskı yaptığına dair uluslararası basında yer alan haberlere dair değerlendirmede bulundu.

Yapay zekanın, savaş sahasında insan kontrolü ve etik sınırlamalar olmadan kullanılmasına yönelik kaygılara işaret eden Sözcü Ciang, şunları kaydetti:

"Yapay zekanın askeri alanda sınırsız uygulanması, ülkelerin egemenliğini ihlal eden bir araç olarak kullanılması, savaş tercihlerini aşırı etkilemesine izin verilmesi, algoritmalara yaşama ve ölüme karar verme yetkisi tanınması gibi tercihler, savaştaki etik kısıtlamaları ve sorumluluğu aşındırmanın yanında teknolojinin kontrolden çıkması riskini de yaratır."

Ciang, söz konusu tercihlerin, ABD yapımı "Terminatör" filminde anlatılan distopyanın bir gün gerçeğe dönüşmesine yol açabileceğini belirterek, "Askeri yapay zeka uygulamalarında insan üstünlüğü korunmalı, tüm ilgili silah sistemleri insan kontrolünde olmalı." ifadesini kullandı.

Çin'in, yapay zeka ve diğer yükselen teknolojilerdeki üstünlüğünü asla mutlak askeri üstünlük elde etmek ve diğer ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar vermek için kullanmayacağını vurgulayan Ciang, "Çin, Birleşmiş Milletler merkezli çok taraflı yapay zeka yönetiminin ilerletilmesi, risk giderme ve kontrolün güçlendirilmesi ve yapay zekanın daima insan uygarlığının ilerlemesine katkı sağlayacak yönde gelişeceğinde emin olmak için diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

