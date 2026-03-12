Dolar
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Trump'tan "İran ile işimizi bitirmeden ayrılmayacağız ve bu çok hızlı olacak" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik kısa süreli bir askeri müdahale sürecinden geçtiklerini belirterek, "Bu işi bitirene kadar buradan ayrılmayacağız ve bu çok hızlı olacak." dedi.

Hakan Çopur  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Trump'tan "İran ile işimizi bitirmeden ayrılmayacağız ve bu çok hızlı olacak" mesajı

Washington

Trump, Kentucky eyaletine yaptığı ziyaret kapsamındaki mitingde, İran ile ilgili son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

İran'ın hem İsrail hem de Orta Doğu'daki diğer ülkeler için "tehdit" olduğu söylemini yineleyen Trump, İran'ın 47 yıldır Amerikalıları öldürdüğünü ve bu "askeri adımı" çok önce atmaları gerektiğini savundu.

"Bu işi bitirene kadar buradan ayrılmayacağız ve bu çok hızlı olacak." diyen Trump, Amerikan ordusunun daha ilk günlerde İran'a düzenlediği saldırılarla Tahran'ın askeri kapasitesini çok büyük ölçüde yok ettiklerini söyledi.

Haziran 2025'te İran'a düzenledikleri saldırılara atıf yapan ABD Başkanı Trump, "Bir süreliğine 'bu onların sonu olur' diye düşündük ama yeniden başladılar. Erken ayrılmak istemeyiz değil mi? Bu yüzden işi doğru düzgün bitirmeliyiz. 2 yılda bir geri dönmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Trump, "58 gemilerini yok ettik. Donanmalarını yok ettik. Mayın döşeyicileri vardı onları da yok ettik." dedi. ABD Başkanı, İran'ın füzelerinin yüzde 90'ını, insansız hava araçlarının ise yüzde 85'ini ortadan kaldırdıklarını iddia etti.

İran'ın güçlü bir orduya sahip olduğunu belirten Trump, Amerikan ordusunun ise Tahran'ın beklemediği kadar sert saldırılar düzenlediğini dile getirdi.

Trump, İran'a saldırılar konusunda "Destansı Öfke (Epic Fury)" ismini kendisinin seçtiğini, bu ismi çok beğendiğini söyleyince salonda bulunanlardan alkış aldı.

ABD Başkanı, İran ile "savaş" nedeniyle yükselen benzin fiyatlarının kısa sürede düşeceğini, bu konuda halkın kendisine güvenmesi gerektiğini kaydetti.

Trump, Sri Lanka yakınlarında batırılan İran gemisine ilişkin yetkililerle görüştüğünü söyledi

Trump, "Onlara, 'Neden onları öldürdük? Neden yakalayıp da donanmamızda kullanmadık?' diye sordum." dedi.

Generallerin ise bu kişilerin ABD donanmasında görev yapmaya uygun olmadığını söylediğini aktaran Trump, "'Neden onları vurmak zorundayız?' dedim. Generallerimden biri de 'Efendim, bu daha eğlenceli.' diye yanıt verdi." ifadesini kullandı.

İran'a ait gemi batırılmıştı

Sri Lanka Donanması, 4 Mart'ta Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran Donanmasına ait "IRIS Dena" gemisinin, Hint Okyanusu'nda battığını teyit etmişti.

İran ordusu, 136 mürettebatın bulunduğu gemide 104 askerin hayatını kaybettiğini, 32 personelin yaralı olarak kurtulduğunu belirtmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Sri Lanka açıklarındaki İran gemisinin, denizaltıdan fırlatılan torpidoyla batırıldığını açıklamıştı.

Sri Lanka, İran'a ait savaş gemisinin batırılmasının ardından yakınlardaki sularda bulunan bu ülkeye ait ikinci geminin kontrolünü ele geçirmişti.

Trump, stratejik rezervlerin piyasaya sürülmesinin petrol fiyatlarını düşüreceğini belirtti

IEA'nın 400 milyon varille rekor düzeyde Stratejik Petrol Rezervi'nin piyasaya sürülmesini koordine etmeyi kabul ettiğini dile getiren Trump, "Bu petrol fiyatlarını önemli ölçüde düşürecektir." diye konuştu.

Trump, "Petrol fiyatları şimdiden düşmeye başladı ve düşmeye devam edecek, ancak bu iş bitene kadar ayrılmayacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, Local 12 televizyonuna verdiği röportajda, ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi'ni kullanıp kullanmayacağına dair bir soruya, "Bunu yapacağız ve sonra tekrar dolduracağız." yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye, çatışmanın değil barışın ve sağduyunun tarafında yer almakta

