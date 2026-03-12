Dolar
44.10
Euro
51.00
Altın
5,141.03
ETH/USDT
2,050.00
BTC/USDT
70,189.00
BIST 100
13,200.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran'dan yapılan misilleme saldırıları nedeniyle Tel Aviv ve Kudüs'te patlama sesleri duyuldu

İran'dan İsrail'e yapılan misilleme saldırılarının ardından Tel Aviv ve Kudüs semalarında güçlü patlama sesleri duyuldu.

Burak Dağ  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
İran'dan yapılan misilleme saldırıları nedeniyle Tel Aviv ve Kudüs'te patlama sesleri duyuldu

Tel Aviv

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiği belirtilen açıklamada, vatandaşlardan sığınaklara girmeleri istendi.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ve Tel Aviv dahil ülkenin orta kesiminde çalan sirenlerin ardından önleyici füzelerin ateşlenmesiyle gökyüzünde güçlü patlamalar duyuldu.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, misilleme sonrası ilk belirlemelere göre yaralı tespit edilmediği bildirildi.

Öte yandan, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, önleme sırasında şarapnel parçalarının ülkenin orta kesimindeki bazı bölgelere düştüğünü aktardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

⁠ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman ile telefonda görüştü
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'den ortak açıklama
Makedonya-Türkiye Ticaret Odası, Üsküp'te iftar programı düzenledi
Paris'te Türkiye ve NATO ilişkilerini konu alan yuvarlak masa toplantısı düzenlendi
Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye, çatışmanın değil barışın ve sağduyunun tarafında yer almakta

Benzer haberler

İran'dan yapılan misilleme saldırıları nedeniyle Tel Aviv ve Kudüs'te patlama sesleri duyuldu

İran'dan yapılan misilleme saldırıları nedeniyle Tel Aviv ve Kudüs'te patlama sesleri duyuldu

İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi

NYT: İran'a saldırıların ilk 6 gününde ABD'nin maliyeti 11,3 milyar doları aştı

Trump'tan "İran ile işimizi bitirmeden ayrılmayacağız ve bu çok hızlı olacak" mesajı

Trump'tan "İran ile işimizi bitirmeden ayrılmayacağız ve bu çok hızlı olacak" mesajı
İngiltere, Orta Doğu'da gerilimi azaltmak amacıyla yürütülen çabalara tam katkı sağlayacağını açıkladı

İngiltere, Orta Doğu'da gerilimi azaltmak amacıyla yürütülen çabalara tam katkı sağlayacağını açıkladı
ABD, 28 Şubat'tan bu yana Orta Doğu'dan 43 binden fazla vatandaşını tahliye etti

ABD, 28 Şubat'tan bu yana Orta Doğu'dan 43 binden fazla vatandaşını tahliye etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet