Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya

ABD, 28 Şubat'tan bu yana Orta Doğu'dan 43 binden fazla vatandaşını tahliye etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana Orta Doğu'dan 43 binden fazla ABD vatandaşının tahliye edildiğini bildirdi.

Hakan Çopur  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
ABD, 28 Şubat'tan bu yana Orta Doğu'dan 43 binden fazla vatandaşını tahliye etti

Washington

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahliye çalışmaları kapsamında 3 düzineden fazla uçuşun gerçekleştirildiği ve binlerce ABD vatandaşının bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "28 Şubat'tan bu yana 43 binden fazla ABD vatandaşı Orta Doğu'dan güvenli şekilde ayrılarak ABD'ye döndü." ifadesi kullanıldı.

Bölgedeki ticari uçuşların kademeli olarak yeniden artmaya başladığı kaydedilen açıklamada, ABD hükümeti tarafından sağlanan uçuşlar ile kara ulaşımı operasyonlarının talebin düşmesi nedeniyle azaltılacağı vurgulandı.

Açıklamada, 24 saat görev yapan kriz birimi aracılığıyla yurt dışında bulunan 30 binden fazla ABD vatandaşına güvenlik tavsiyesi ve seyahat desteği sağlandığı duyuruldu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

