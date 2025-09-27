Dolar
41.58
Euro
48.63
Altın
3,759.71
ETH/USDT
4,017.90
BTC/USDT
109,559.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: Filistinlilerin göç ettirilmesine yönelik senaryoları reddediyoruz

Mısır Dışişleri Bakanı Bekr Abdulati, ülkesinin, Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik herhangi bir senaryoyu, etnik temizlik suçu teşkil etmesi nedeniyle reddettiğini söyledi.

Hussien Elkabany, Zeynep Tüfekci Gülay  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: Filistinlilerin göç ettirilmesine yönelik senaryoları reddediyoruz

Kahire

Abdulati, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda, ülkesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "istikrarın sağlanması, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve esirlerin salıverilmesi" vizyonunu geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Orta Doğu'daki durumun "patlamanın eşiğinde" olduğunu dile getiren Abdulati, bölge ülkelerinde güvenlik olmadığı sürece İsrail'in de güvenlik içinde olamayacağını ifade etti.

Mısır "yeni bir Nekbe'nin içinde" yer almayacak

Ülkesinin, Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik herhangi bir senaryoyu, etnik temizlik suçu teşkil etmesi nedeniyle reddettiğini vurgulayan Abdulati, Mısır'ın "yeni bir Nekbe'nin" içinde yer almayacağını söyledi.

Abdulati, Kahire ile Addis Ababa arasında anlaşmazlığa neden olan Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi krizine ilişkin de Etiyopya'nın, barajla ilgili olarak tek taraflı adımlar attığını belirtti. Abdulati, "Bu konuda yargıya başvurmaya ve hukuki adımlar atmaya hazırız, haklarımızdan taviz vermeyeceğiz." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beykoz'da ormanlık alandaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Filistin’e destek için farklı şehirlerde etkinlikler düzenlendi
Kocaeli'de nefes borusuna hünnap kaçan kişi, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
"Mavi vatan"a milli uzun menzil hava savunma yeteneği geliyor
Polen taneleri ve endemik bitkiler faili meçhul suçların aydınlatılmasında kullanılıyor

Benzer haberler

Filistin’e destek için farklı şehirlerde etkinlikler düzenlendi

Filistin’e destek için farklı şehirlerde etkinlikler düzenlendi

Anadolu Ajansı foto muhabirleri ve kameramanları Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'ne damga vurdu

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: Filistinlilerin göç ettirilmesine yönelik senaryoları reddediyoruz

Gazze Şeridi'ndeki çadırların yüzde 93'ü barınmaya uygun değil

Gazze Şeridi'ndeki çadırların yüzde 93'ü barınmaya uygun değil
İsrail basını "Witkoff'un 21 maddelik Gazze'de ateşkes teklifi"ni paylaştı

İsrail basını "Witkoff'un 21 maddelik Gazze'de ateşkes teklifi"ni paylaştı
Küresel Sumud Filosu'na Antalya'dan katılan aktivistler, Gazze'ye ulaşmakta kararlı

Küresel Sumud Filosu'na Antalya'dan katılan aktivistler, Gazze'ye ulaşmakta kararlı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet