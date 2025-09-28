Dolar
41.58
Euro
48.63
Altın
3,759.71
ETH/USDT
4,019.80
BTC/USDT
109,626.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra iline baskın düzenledi

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Sayda köyüne baskın düzenlediği ve yardım dağıtma bahanesiyle köy halkı ile zorla anket yapmaya çalıştığı bildirildi.

Muhammed Karabacak  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra iline baskın düzenledi

Şam

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, İsrail ordusuna ait 15 araçtan oluşan bir askeri birliğin, Kuneytra'nın Sayda köyüne baskın düzenlediği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Haberde, İsrail askerlerinin yardım dağıtımı bahanesiyle köy halkına zorla anket yaptırmaya çalıştığı ancak köy halkının bu girişimi reddettiği ve İsrail'den herhangi bir yardım kabul etmediği aktarıldı.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin geniş bölgelerine saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinden bu yana İsrail ordusunun Suriye’ye 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve 400’ü aşkın baskın gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da boya üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'a tutuklama talebi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı
İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Benzer haberler

İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra iline baskın düzenledi

İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra iline baskın düzenledi

İsrail’in Gazze’ye son saldırılarında en az 30 Filistinli yaşamını yitirdi

Cenevre'de binlerce kişi "İsrail'e yaptırım" çağrısıyla yürüdü

Gazze Şeridi'ndeki çadırların yüzde 93'ü barınmaya uygun değil

Gazze Şeridi'ndeki çadırların yüzde 93'ü barınmaya uygun değil
Hizbullah lideri Kasım: Meydanı terk etmeyeceğiz ve silahı bırakmayacağız

Hizbullah lideri Kasım: Meydanı terk etmeyeceğiz ve silahı bırakmayacağız
İsveç ve Berlin'de İsrail'in Gazze işgali protesto edildi

İsveç ve Berlin'de İsrail'in Gazze işgali protesto edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet