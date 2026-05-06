Un sektörü savaşa rağmen üretim ve ihracatını sürdürdü Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Çakmak, un sanayicisinin, 2026 nisan ayında savaş ve bölge ülkelerindeki ekonomik sıkıntılara rağmen, ihracatını yüzde 37'lik yükselişle 215,8 bin tona çıkardığını bildirdi.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Mesut Çakmak, AA muhabirine, un sektörü üretim ve ihracat verileri ile piyasadaki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Un sektörü olarak ürün ve pazar çeşitliliğini geliştirmek için çalıştıklarını anlatan Çakmak, bu doğrultuda teknolojiyi takip ettiklerini ve kaliteyi her geçen gün daha da fazla yükseltmeye gayret ettiklerini söyledi.

Üretim ve ihracat verileri hakkında bilgi veren Çakmak, "Geçen yıl nisan ayında 156 bin ton un ihracatı gerçekleştiren un sanayicisi, 2026 nisan ayında savaş, bölge ülkelerindeki ekonomik sıkıntılar ve ticarette korumacılık eğilimlerindeki artışa rağmen, ihracatını yüzde 37'lik yükselişle miktar bazında 215,8 bin tona çıkardı. Daha da önemlisi, geçtiğimizin yılın nisan ayında 59 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatın, bu yılın aynı döneminde 80 milyon dolara çıkması." diye konuştu.

"İnanılmaz denilen hedefleri gerçekleştirebiliriz"

Çakmak, 2026 yılının ilk 4 ayında, 260 milyon dolar değerinde, 713 bin tonluk un ihracatı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Savaş ve maliyetler, hedeflerini etkilese de un sektörü üyeleri olarak çok çalıştıklarını dile getiren Çakmak, "Biz, 2026 yılı için 3 milyon tonluk ihracat miktarına ulaşabileceğimizi, hatta bunu da aşabileceğimizi biliyoruz. 3,6 milyon tona ulaştığımız yılı hatırlıyoruz. Kendi ayağımıza basmazsak, kalite ve tecrübemizle rekabet edecek rakip olmadığını da sahada görüyoruz. İhracata yönelik ek adımlarla, inanılmaz denilen hedefleri gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Un sektörünün, uzun vadeli hedeflerine değinen Çakmak, 12 milyon tonluk dünya ihracat pazarındaki paylarını yüzde 25'in üzerine çıkarmayı amaçladıklarını vurguladı. Tecrübe, kalite, kapasite ve uygun fiyat politikası ile bu hedefe ulaşabileceklerini, hatta aşabileceklerini belirten Çakmak, siyasi adımlar ve kamu destekleriyle, Afrika ve Arap pazarlarında dahi Mısır, Rusya gibi maliyet avantajlı ülkelerle rekabet edebileceklerini kaydetti.

"Enflasyonla mücadeleye katkı vermeye devam edeceğiz"

Çakmak, işçilik, navlun gibi maliyetlerdeki yükselişe dikkati çekerek, "Özellikle işçilik maliyetlerimiz, neredeyse Avrupa Birliği ülkeleri seviyesine geldi. Maliyet olarak bizden çok çok avantajlı ülkeler var. Bu avantajlarını kullanarak, bize rekabet üstünlüğü sağlıyorlar. Örneğin Mısır, maliyet avantajının yanı sıra, Afrika ve Arap ülkelerinin aralarında uyguladığı gümrük birliğini de avantaja çeviriyor. Gümrük vergilerinden de muaf olunca rekabet gücü daha da artıyor. Ama un sektöründe Mısır'da yatırım planlayan bir yatırımcımızın olduğunu duymadım, olacağını da sanmıyorum. Sektör olarak bölgelerimize çok ciddi teknolojik yatırımlar yaptık ve bu yatırımları korumaya ve geliştirmeye odaklıyız." şeklinde konuştu.

Un sanayicilerinin, geçen yıl fiyat artışını, genel enflasyon seviyesinin yaklaşık 10 puan altında tuttuğunun ve enflasyonla mücadeleye destek verdiğinin altının çizen Çakmak, 2026'da da enflasyonun altında fiyat artışlarıyla, enflasyonla mücadeleye katkı vermeye devam edeceklerini belirtti.

Çakmak, Irak pazarında yaşanan ihracat düşüşüne de değinerek, "Irak'ta Türk ununa karşı yapılan müdahalelerin ve keyfi uygulamaların sona ermesini istiyoruz. Bu keyfi uygulamaların son bulmasıyla Irak pazarını yeniden kazanacağımızı biliyoruz. Gana, Somali, Küba, Endonezya ve bazı Afrika ülkelerinde kaydedilen artışlar, alternatif pazarlardaki güçlü konumumuzu destekledi. Yüksek kalite ve spesifik ürünlerimiz nedeniyle ABD’ye dahi un ihracatı gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.