UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kaunos'ta kazı çalışmaları 60 yıldır kesintisiz sürüyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kent, kaya mezarları, 5 bin kişilik tiyatro, bazilika, hamam, agora, Demeter, Apollon ve Artemis'e adanmış kutsal alanlar ve son yıllarda gün yüzüne çıkan Türk ve Osmanlı döneminin izlerini taşıyan yapı ve buluntularıyla ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

2000 yılında Kaunos Antik Kenti Kazı Başkanı olan Prof. Dr. Cengiz Işık, bu görevi 2021 yılında öğrencisi Doç. Dr. Ufuk Çörtük'e devretti.

Çörtük başkanlığında yürütülen çalışmalarda son dönemde özellikle kazıların ağırlıklı olarak sürdüğü arkaik sur içi manastır alanında çoğu kentte ilk defa rastlanılan malzeme ve yapılar gün yüzüne çıkarıldı.

Çörtük, AA muhabirine, 1966 yılında başlayan kazıların üçüncü kuşak kazı başkanı olarak hocalarının izinden Kaunos'a hizmet etmeye devam ettiğini söyledi.

Bu yıl Kaunos kazılarının 60'ıncı yılı olduğuna işaret eden Çörtük, "Tabii dile kolay. 60 yıldır kesintisiz devam eden bir kazıdan bahsediyorum. Her yıl kazı faaliyetlerinin, restorasyon, koruma faaliyetlerinin sürdürüldüğü bir dönemden bahsediyorum bu çok önemli." dedi.

Çörtük, Kaunos'ta yarım yüzyılı aşkın süre içerisinde çok önemli tarihi yapıların ortaya çıkarıldığını belirterek, çalışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Muğla Valiliği, YİKOB tarafından destek verildiğini dile getirdi.

"3 bin 250 metrekarelik bir kompleksi kazıyoruz"

Bu yıl da kazıları 2022'de bitki örtüsünden temizledikleri ve küçük bir sondajla çalışmalara başladıkları arkaik sur içi manastır alanında sürdüreceklerini ifade eden Çörtük, bölgenin yaklaşık 3 bin 250 metrekarelik bir alana yayılan kompleks bir yapı olduğunu kaydetti.

Alanın içerisinde sarnıçlar, tonozlu mekanlar, birkaç odadan oluşan yapı grupları ile küçük dar sokakların bulunduğuna işaret eden Çörtük, "Arkaik sur içi manastır alanında 3 yıl içinde elde ettiğimiz veriler kentin gerek dip tarihi gerekse son kullanım süreciyle ilgili güzel veriler sundu. Bakalım 2026 yılı toprak altında gizlediği neleri bize sunacak. Heyecanla kazı dönemimizi açıp güzel buluntularla, arkeolojiye yeni güzel verileri paylaşmayı bekliyoruz." diye konuştu.

Çörtük, Kaunos'ta yarım yüzyıl içerisinde çok önemli tarihi yapıların ortaya çıkarıldığını ancak bu dönem ulaşılan buluntuların kent belleğine yeni bir heyecan getirdiğini ifade etti.