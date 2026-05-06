Eski BM raportörü Lynk, İsrail'in, Hristiyanların da Filistin'den silinmesini istediğini belirtti

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, son birkaç yılda yayımlanan insan hakları raporlarının büyük çoğunluğunun Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimciler veya İsrail askerleri tarafından Hristiyan topluluklara, ibadet yerlerine ve köylerine yönelik saldırı sayısında artış olduğunu gösterdiğine dikkati çekti.

Filistinli Hristiyanlara yönelik saldırılarda, "Hristiyan" olmalarından çok "Filistinli" olmalarının etkili olduğunu söyleyen Lynk, "Bunların hepsi, genel olarak Filistinlilere yönelik saldırılar anlamında endişe verici. Bunların hepsinin Filistin'in kendi kaderini tayin hakkının reddedilmesini sağlamaya yönelik olduğunu düşünüyorum, bunlar bir bütün olarak Filistin topluluğuna yönelik saldırılar." dedi.

Bu yıl, asırlardır ilk kez Kudüs'teki Hristiyan topluluğunun özel töreninin yasaklandığını hatırlatan Lynk, İsrail'in uzun süredir hesap verebilir olmadığını ve Filistinlilere yönelik işgalini cezasızlık ortamında derinleştirmesine izin verildiğini bunun, 750 bin Filistinlinin evlerinden ve vatanlarından sürülmesiyle başladığını belirtti.

Yerleşimcilerin Avrupa ve Kuzey Amerika'yla ticareti

Lynk, İsrail'in 1949'da BM'ye katıldığında Filistinlilerin geri dönüş hakkına ilişkin kararları yerine getirmesi konusunda bir anlaşma olduğunu ancak bunun asla gerçekleşmediğini anlatarak, işgal gücü tarafından işgal altındaki topraklarda kurulan İsrail yerleşimlerinin, sivil yerleşimlerin artık hem uluslararası insancıl hukuk hem de uluslararası ceza hukuku kapsamında bir savaş suçu olarak kabul edildiğini vurguladı.

İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuk kapsamında açık ihlaller olduğunu söyleyen çok sayıda BM kararı olduğunu ancak bunların hiçbirinin uluslararası toplum tarafından uygulanmadığını kaydeden Lynk, "Bu yerleşimciler, mal ve hizmetlerini özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika pazarına sokabilmelerine izin verilmesi sayesinde ekonomik olarak gelişebiliyorlar." dedi.

Filistinli Hristiyan toplulukları dünyanın en eski Hristiyan topluluklarından

Doğu Kudüs'te fanatik Yahudi'nin rahibeyi darbettiği olayın görüntülerinin ancak uluslararası baskının ardından bir soruşturmaya konu olabildiğini belirten Lynk, Filistinli Hristiyanlara yönelik günlük ihlallerin, köylerinin abluka altına alınmasının, toplulukları üzerine saldırıların genellikle ciddi şekilde soruşturulmadığını ifade etti.

İsrail işgalinin en sadık destekçileri arasında öncelikle Avrupa ve Kuzey Amerika'daki Hristiyan-Siyonist toplulukların olduğunu kaydeden Lynk, bu topluluklara karşı ve İsrail'e verdikleri siyasi ve ekonomik desteğe ilişkin hesap verebilirlik olması gerektiğini vurguladı.

Lynk, "Filistinli Hristiyan topluluklar, dünyadaki en eski Hristiyan topluluklarından. Her kesimden Hristiyanların desteklemesi ve dayanışma göstermesi gereken bir topluluk varsa, bu Filistinli Hristiyanlardır." dedi.

"İsrail hükümeti, (Hristiyan) Filistinlilerin, Filistin topraklarından kaybolmasını, silinmesini istiyor"

Bazı saldırıların Hristiyan olmalarından dolayı olduğunu ancak Filistinli Hristiyan topluluğa yönelik saldırıların büyük çoğunluğunun aslında Filistinli olmalarıyla ilgili olduğunu söyleyen Lynk "Bu radikal yerleşimciler, askerler ve İsrail hükümeti, (Hristiyan) Filistinlilerin, Filistin topraklarından kaybolmasını, silinmesini istiyor." diye konuştu.

Lynk, Filistin'deki toplulukların başka yerlere göç ettirilmelerine neden olacak şartlarda yaşamaya zorlandıklarını ve kendi toprakları ve atalarıyla olan bağlarının zayıflatılmaya çalışıldığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Bu, Filistin için endişelenen ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını ve özgürlüğünü görmek isteyen hepimiz için büyük bir endişe. Filistinli Hristiyan topluluklar tüm dünyadaki en eski Hristiyan topluluklar arasında. Filistin kültürünün, Filistin toplumunun çok daha büyük mozaiğinin ayrılmaz bir parçası."

Lynk, dünyadaki Hristiyan topluluğun büyüklüğüne rağmen Filistin'deki Hristiyan topluluklara karşı yapılanlara gösterilen tepkinin yetersizliğine işaret etti ancak Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun özellikle soykırım döneminde olmak üzere sürekli olarak Gazze'deki Katolik rahibi aramasının ve Gazze'deki Filistinli Hristiyanlara umut vermesinin önemli olduğunu da belirtti.

Filistinlilere yönelik saldırıların hem bir endişe kaynağı hem de dünya çapında Filistinlilere gelen destek ve dayanışma mesajlarını görünce de bir umut kaynağı olduğunu anlatan Lynk, "Umalım ki Filistin'i, Hristiyan Filistinliler dahil olmak üzere tüm Filistinliler için korunaklı bir yer haline getirebiliriz." ifadelerini kullandı.