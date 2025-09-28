Dolar
41.58
Euro
48.63
Altın
3,759.71
ETH/USDT
4,026.70
BTC/USDT
110,184.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Erzurum'da ham madde üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) ham madde üretim tesisinde çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Talha Koca  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
Erzurum'da ham madde üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Talha Koca - AA

Erzurum

OSB'de bulunan bir boya üretim tesisi bitişiğindeki terlik ham maddesi üretim tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, TOMA, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

OSB Başkanı Murat Urkuç, AA muhabirine, olayda yaralanan kimsenin olmadığını söyledi.

Urkuç, şunları kaydetti:

"Erzurum'a ve OSB'mize geçmiş olsun. Akşam 17.00 civarında OSB'mizde terlik ham madde depomuzda yangın çıktı. Şu anda kontrol altına alındı. Tedirgin olduk, yan tarafında boya fabrikamız var, içeride çok tiner ve boya olduğu için biraz panik olduk ama şükürler olsun şu anda kontrol altına aldık. İlerleyen zamanlarda sorun çıkmaz inşallah. Tahmini 2 saattir ekipler içeride çalışıyor. Büyükşehir Belediyemize ait OSB'deki itfaiye ekiplerimiz olaya anında müdahale ettiler. Şu anda yan tarafta bitişik nizamda bulunan boya ve tinerler tamamen tahliye ettik. Yangının çıkış nedeniyle alakalı bilgimiz yok. Kameralarda inceleme yapıyoruz, şansımıza pazar günü tesis kapalı olduğu için içeride kimse yoktu ve yaralı yok."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kilis'te Küresel Sumud Filosu'na destek
"Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" yerli ve yabancı adli tıp ve adli bilimler uzmanlarını ağırladı
Bakan Göktaş: Aile bizim geçmişimiz, bugünümüz, yarınımız
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Galiçya Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Yozgat'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi

Benzer haberler

Erzurum'da ham madde üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Erzurum'da ham madde üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Osmanlı'dan günümüze ulaşan ve ahilik kurallarını anlatan 4,5 metrelik fütüvvetname tarihe ışık tutacak

Osmanlı'dan günümüze ulaşan ve ahilik kurallarını anlatan 4,5 metrelik fütüvvetname tarihe ışık tutacak
Bursa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Bursa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
BMW, marş motoru arızası nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak

BMW, marş motoru arızası nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet