Dolar
41.48
Euro
48.52
Altın
3,729.28
ETH/USDT
4,005.50
BTC/USDT
111,400.00
BIST 100
11,366.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray’da karşılayacak ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray’da karşılayacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuşuyor
logo
Yaşam

Isparta'da ormanlar sonbahar renklerine büründü

Isparta'nın Aksu ve Sütçüler ilçelerinde bulunan ormanlarda, sonbahar mevsimine girilmesiyle yeşilin tonlarına sarı ve kızıl renkler de eklendi.

Bahadır Arıcı  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Isparta'da ormanlar sonbahar renklerine büründü Fotoğraf: Bahadır Arıcı/AA

Isparta

Karaçam ağaçlarının yer aldığı ormanlarda farklı renk tonları görsel şölen oluşturdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aksu ilçesi Karağı Köyü bal ormanları ve Karağı göleti çevresinde de renk tonları eylül ayında daha da arttı.

Zindan Mağarası, Dedegöl Dağı ve bölgedeki yaylara gelen yerli ve yabancı turistler sonbahar renklerine bürünen ormanlarda fotoğraf çekimi yaptı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü yapıldı
Burdur'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı "karekod uygulaması" kapsamında denetim yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kentsel dönüşüm ve sosyal konut çalışmalarına hız vermeye karar verdik
İstanbul Valiliğinden fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve etiket denetimlerine ilişkin açıklama

Benzer haberler

Isparta'da ormanlar sonbahar renklerine büründü

Isparta'da ormanlar sonbahar renklerine büründü

Kovada Gölü'ndeki kuraklık havzadaki canlı yaşamını da tehdit ediyor

Isparta'da "Yılın Ahisi" seçilen sıhhi tesisat ustası 55 yıldır mesleğini sürdürüyor

Yedigöller doğa tutkunlarını sonbaharın güzelliğinde yolculuğa çıkarıyor

Yedigöller doğa tutkunlarını sonbaharın güzelliğinde yolculuğa çıkarıyor
Isparta'daki Yazılı Kanyon doğayla baş başa kalmak isteyen ziyaretçilerini konuk ediyor

Isparta'daki Yazılı Kanyon doğayla baş başa kalmak isteyen ziyaretçilerini konuk ediyor
Batı Akdeniz'de hububat sektörünün ihracatı yüzde 136,65 arttı

Batı Akdeniz'de hububat sektörünün ihracatı yüzde 136,65 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet