logo
Yaşam

Yedigöller doğa tutkunlarını sonbaharın güzelliğinde yolculuğa çıkarıyor

Sonbahar renklerine bürünen Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı, ziyaretçilerine doğayla iç içe huzurlu ve sakin vakit geçirme imkanı sunuyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Yedigöller doğa tutkunlarını sonbaharın güzelliğinde yolculuğa çıkarıyor Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol arasında yer alan, Bolu kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki doğal güzellikleriyle ünlü milli park, sonbaharın renklerine büründü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'nun "orman denizi" olarak anılan ve adını bünyesinde barındırdığı Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl'den oluşan 7 gölden alan milli park, kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, titrek kavak, sarı ve kara çam, köknar, fındık, ıhlamur ve dişbudak ağaçlarına ev sahipliği yapıyor.

Yeşil, sarı ve kahverengi tonlarının hakim olduğu Yedigöller, doğa tutkunlarını sonbaharın güzelliğinde yolculuğa çıkarıyor.

Sonbaharın serinliğine ve büyüleyici renklerine teslim olan milli parkın sunduğu güzel manzara, fotoğraf tutkunları tarafından ölümsüzleştiriliyor.

Piknik alanları, seyir terasları ve dinlenme noktaları da bulunan Yedigöller'i ziyaret edenler, yürüyüş yaparak doğayla iç içe olmanın tadını çıkarıyor.

Zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla da dikkati çeken milli park, geyik, karaca, ayı, kurt ve sincap gibi birçok canlıya ev sahipliği de yapıyor.

Alanın korunması için çalışmalarını sürdüren Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, ziyaretçilerin doğaya zarar vermemesi için uyarılarda bulunuyor.

Her mevsim çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Yedigöller, sonbaharın güzelliğini yaşamak isteyenleri ağırlıyor.

Yedigöller'de sonbahar manzarası havadan görüntülendi.

"İnsanın ruhunu dinlendiren bir yer"

Bolu'dan arkadaşıyla Yedigöller'e gelen Mehtap Merve Türker, AA muhabirine, Yedigöller'in doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.

Türker, Yedigöller'in sonbaharla daha da güzelleşeceğini belirterek, "Yedigöller'in dört mevsimi de güzel, sonbaharı ayrı güzel. Sonbaharda çok güzel kareler oluşacaktır." diye konuştu.

Doğa tutkunlarına Yedigöller'e gelmelerini tavsiye eden Türker, "İnsanın ruhunu dinlendiren bir yer. Buraya gelen tatilcilerin de burayı buldukları gibi bırakmalarını rica ederim." dedi.

