Gündem

Gençlik ve Spor Bakanlığından İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin açıklama yaptı.

Salih Ulaş Şahan  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Gençlik ve Spor Bakanlığından İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu açıklaması

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.


