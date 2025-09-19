Dolar
41.39
Euro
48.71
Altın
3,655.08
ETH/USDT
4,521.90
BTC/USDT
116,436.00
BIST 100
11,116.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Köyceğiz ilçesindeki Mobil Yangın Yönetim Merkezi'nde devam orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen, "19 Eylül Gaziler Günü Töreni"nde konuştu
logo
Gündem

Ordu'da kuvvetli rüzgar Karadeniz'de dev dalgalar oluşturdu

Ordu'da denizde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalgalar 4 metreye ulaştı.

Hayati Akçay  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Ordu'da kuvvetli rüzgar Karadeniz'de dev dalgalar oluşturdu Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Altınordu, Perşembe ve Fatsa ilçelerinde rüzgar etkisini gösterdi. Karadeniz'de rüzgar nedeniyle yer yer yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar oluştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dalgalar limanlarda bulunan tekneler için tehlike oluşturdu.

Öte yandan bazı vatandaşlar iskelelerden dalgaları cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve Mısır'dan Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat
İstanbul'da metro seferlerine TEKNOFEST düzenlemesi
Motosiklet sürücüsü hukukçudan "mevzuattaki eksiklikler giderilmeli" önerisi
Ordu'da kuvvetli rüzgar Karadeniz'de dev dalgalar oluşturdu
Kota getirilen hamsi avcılığının verimli başlaması gelecek adına umut oldu

Benzer haberler

Ordu'da kuvvetli rüzgar Karadeniz'de dev dalgalar oluşturdu

Ordu'da kuvvetli rüzgar Karadeniz'de dev dalgalar oluşturdu

Kota getirilen hamsi avcılığının verimli başlaması gelecek adına umut oldu

Küçük ihlaller, büyük güvensizlik: NATO-Rusya arasında neler oluyor?

Kalp nakli yapılan hemşireden organ bağışı çağrısı

Kalp nakli yapılan hemşireden organ bağışı çağrısı
Sakin şehir Perşembe'deki deniz feneri turistlerin yeni uğrak noktası olmaya aday

Sakin şehir Perşembe'deki deniz feneri turistlerin yeni uğrak noktası olmaya aday
Ordu açıklarında 92 yıl önce batan Rus şilebine keşif dalışı yapıldı

Ordu açıklarında 92 yıl önce batan Rus şilebine keşif dalışı yapıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet