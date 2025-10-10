Dolar
Gündem

Emine Erdoğan, 5. Rize Gastronomi Günleri'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rize'de düzenlenen "5. Rize Gastronomi Günleri"ne katıldı.

Seyit Ahmet Eksik  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Emine Erdoğan, 5. Rize Gastronomi Günleri'ne katıldı

Rize

Rize Çay Çarşısı'nın yanındaki alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Rize Valiliği ve Rize Belediyesi iş birliğinde, yöresel lezzetlerin tanıtıldığı etkinlik gerçekleştirildi.

Gastronomi günlerinin açılış programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı, Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu, Vali İhsan Selim Baydaş'ın eşi Zeyneb Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin'in eşi Fatma Metin karşıladı.

Rize çayı, Rize kavurması, Rize simidi, mısır ekmeği, enişte lokumu, karalahana sarması, Çayeli kuru fasulyesi, Anzer balı, Ayder balı, laz böreği, pepeçura, Rize mıhlaması gibi birçok yöresel lezzetin tanıtıldığı stantları ziyaret eden Erdoğan, ürünler hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, Karadeniz'e özgü müzik aletlerinin sergilendiği stantta ise tulum dinledi.

Festivale katılan ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Erdoğan, stant görevlileri ve ziyaretçilerle fotoğraf çektirdi.

"Her stant, bu güzel şehrin üretkenliğinin, içtenliğinin ve köklü mutfak mirasının bir yansıması"

Emine Erdoğan, ziyaretinin ardından NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Rize ziyaretimiz kapsamında, 'Aromatik Mutfak Kültürünün Yeşil Sofrası' temasıyla düzenlenen 5'inci Rize Gastronomi Günleri'nde toprağın kokusu, kadın emeğinin sıcaklığı ve doğanın bereketiyle buluştum. Rizeli emekçi kadınlarımızı ve Türk mutfağının temsilcileri olan değerli şeflerimizi tanımaktan mutluluk duydum. Ata tohumları, aromatik bitkiler, yöresel ev yemekleri, gençlerimizin gastronomi sunumları ve nice birbirinden özel ürünlerin yer aldığı stantları ziyaret ettim. Her stant, bu güzel şehrin üretkenliğinin, içtenliğinin ve köklü mutfak mirasının bir yansıması. Bu anlamlı buluşma; bir gastronomi etkinliğinden öte Rize'nin kültürel hafızasını da geleceğe taşıyan bir adım. Yöresel tatların her biri, bu toprakların kimliği ve zenginliğidir; korunmalı, yaşatılmalı ve geleceğe aktarılmalıdır. Sürdürülebilirlik, sağlıklı beslenme ve yerel değerler odağında, 12 ilçesinden 200'ü aşkın yemek çeşidini kayıt altına alan organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum."

