Atlı jandarma timi Tendürek Dağı eteklerinde devriyede
Van'da İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki atlı tim, Tendürek Dağı bölgesinde ve yaylalarda devriye faaliyetlerini sürdürüyor.
Van
İl Jandarma Komutanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, atlı jandarma timi, bölgede güvenlik ve huzurun sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı eteklerinde ve yaylalarda devriye görevi yapan atlı tim, yaban hayatının korunmasına da katkı sunuyor.
Jandarma personeli, devriye sırasında karşılaştıkları çobanlar ve yöre sakinleriyle sohbet ediyor, kitap ve hediyeler veriyor.
