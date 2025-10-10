Dolar
41.83
Euro
48.58
Altın
4,013.37
ETH/USDT
4,005.50
BTC/USDT
116,918.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Atlı jandarma timi Tendürek Dağı eteklerinde devriyede

Van'da İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki atlı tim, Tendürek Dağı bölgesinde ve yaylalarda devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Orhan Sağlam  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Atlı jandarma timi Tendürek Dağı eteklerinde devriyede

Van

İl Jandarma Komutanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, atlı jandarma timi, bölgede güvenlik ve huzurun sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı eteklerinde ve yaylalarda devriye görevi yapan atlı tim, yaban hayatının korunmasına da katkı sunuyor.

Jandarma personeli, devriye sırasında karşılaştıkları çobanlar ve yöre sakinleriyle sohbet ediyor, kitap ve hediyeler veriyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, 5. Rize Gastronomi Günleri'ne katıldı
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin davada karar
Atlı jandarma timi Tendürek Dağı eteklerinde devriyede
Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu: Yerli ve milli gemilerimiz var, milli denizaltımızı ve uçak gemimizi inşa ediyoruz
Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda seçkin gözlemci günü yapıldı

Benzer haberler

Atlı jandarma timi Tendürek Dağı eteklerinde devriyede

Atlı jandarma timi Tendürek Dağı eteklerinde devriyede

Van'daki okullarda "kardeşlik kermesleri" ile Filistin için yardım seferberliği başlatıldı

Van'da antik kent kalıntısında yeni kitabeler ortaya çıkarıldı

Süleyman Han Camisi, Van Kalesi'nin zirvesinde ziyaretçilerini ağırlıyor

Süleyman Han Camisi, Van Kalesi'nin zirvesinde ziyaretçilerini ağırlıyor
Van'da çocuklar camilerde düzenlenen etkinlikle eğlenceli vakit geçirdi

Van'da çocuklar camilerde düzenlenen etkinlikle eğlenceli vakit geçirdi
Garibin Tepe'de bulunan surlar arkeologları heyecanlandırdı

Garibin Tepe'de bulunan surlar arkeologları heyecanlandırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet