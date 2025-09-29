Dolar
41.58
Euro
48.75
Altın
3,815.94
ETH/USDT
4,130.00
BTC/USDT
112,229.00
BIST 100
11,176.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Coğrafi işaret tescilli Ayder balında hasat mesaisi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda üretilen coğrafi işaretli balın hasadı başladı.

Fikret Delal  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
Coğrafi işaret tescilli Ayder balında hasat mesaisi Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'nda üretilen bal, Türk Patent ve Marka Kurumunca Nisan 2022'de coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesinin ardından daha fazla ilgi görüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bölgede 500'e yakın arıcı, Ayder balının bu sezonki hasadına başladı. Hacettepe Üniversitesinde yapılacak tahlillerin ardından balın satılacağı belirtildi.

Ayder Kaplıca ve Aşağı Şimşirli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Recep Yaşar, AA muhabirine, zengin floraya sahip Ayder bölgesinde çok sayıda çiçekten elde edilen balda sağıma başladıklarını söyledi.

Bölgede 500'e yakın üretici olduğunu bildiren Yaşar, "Bu yıl verim iyi. Halen kara kovan ve fenni kovanlarda bal sağımlarımız devam ediyor. Balın kilogram fiyatını bu yıl 6 bin lira olarak açıkladık. Satışlara başladık." dedi.

Yaşar, geçen yıl 2 tona yakın bir rekolte olduğunu belirterek, "Bu yıl 3 tonun üzerinde rekolte olmasını bekliyoruz. Rekoltenin artması için Bal Ormanı Yolu Projesi'ni bu yıl hayata geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayder'de bal satış noktaları olduğunu dile getiren Yaşar, "Tüketicilerimiz coğrafi işaretli bal temin edebiliyor. Balımıza dünyanın her yerinden talep var. Arap ve Avrupa ülkeleri ile Türkiye'nin her yerinden balımızı alanlar var." diye konuştu.

"Dubai'den bile sipariş aldık, göndereceğiz"

Bal üreticisi Ömer Vatandaş ise 20 yıldır arıcılıkla geçimini sağladığını anlatarak, "Kara kovan arıcılığının zevki bir başkadır. O balın tadı ve kıymeti çok farklı. 15-20 tane kara kovanım var. Onlardan aldığım ballar çok değerli. Dubai'den bile sipariş aldık, göndereceğiz." dedi.

Arıcılığın zor ancak keyifli bir iş olduğunu dile getiren Ömer Vatandaş, "Bu bölgede, bu florayı değerlendirmemiz gerekiyor. Florası çok fazla, balımıza ilgi var. Bu yıl rekoltemiz çok güzel." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 2 Ekim'de hukukçuları dinleyecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Budapeşte'deki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı
HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı
Bakan Göktaş: Kız çocuklarının yarının liderleri olmalarını hedefliyoruz

Benzer haberler

Coğrafi işaret tescilli Ayder balında hasat mesaisi

Coğrafi işaret tescilli Ayder balında hasat mesaisi

Rize'de "Kaçkar by UTMB" başladı

Rizeli 80 yaşındaki Selime nine, mahsur kaldığı yayladan askeri helikopterle kurtarıldı

Rize'de şiddetli yağışın ardından mahsur kalan kadın kurtarıldı

Rize'de şiddetli yağışın ardından mahsur kalan kadın kurtarıldı
MSB, Rize'de selden etkilenen vatandaşların helikopterle tahliyesine ilişkin paylaşım yaptı

MSB, Rize'de selden etkilenen vatandaşların helikopterle tahliyesine ilişkin paylaşım yaptı
Bakan Uraloğlu: Bugünden itibaren Çamlıhemşin'den gitmek isteyenlerin tahliyelerini sağlamış olacağız

Bakan Uraloğlu: Bugünden itibaren Çamlıhemşin'den gitmek isteyenlerin tahliyelerini sağlamış olacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet