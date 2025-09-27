Dolar
DRON - Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları dolayısıyla Geçit Töreni icra ediliyor.
logo
Spor

Rize'de "Kaçkar by UTMB" başladı

Dünyanın en prestijli ultra dağ maratonu UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ilk ayağı "Kaçkar by UTMB", Rize'de 55 ülkeden 1800 sporcunun katılımıyla başladı.

Fikret Delal  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Rize'de "Kaçkar by UTMB" başladı Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

Sporcular, yarış için Ayder Yaylası'ndaki başlama çizgisinde bir araya geldi. Verilen startın ardından 50K parkurunu tamamlamak için mücadele başladı.

Sporcular, Ayder Yaylası'ndan başlayıp Huser Yaylası'ndan devam ederek, Çeymakçur Yaylası'ndan geçip, başlama noktasına ulaşarak yarışı tamamlamaya çalışacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açılışta, bu organizasyonu gerçekleştirmek için çok çalıştıklarını söyledi.

Kentte geçen hafta bir sel meydana geldiğini belirten Bak, "Buna rağmen yolları açtık. Bu organizasyonu yapmayı başardık. Yarışmaya devam. Enerji var, doğa var. Kaçkarlar'da her şey var. Herkese başarılar diliyorum." dedi.

Bak, Rize'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi olduğunu ifade ederek, kendisinin de Ayder'i çok sevdiğini kaydetti.

Programa, Bakan Bak'ın yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, UTMB CEO'su Frederic Lenart, Kaçkar By UTMB Yarış Direktörü Johan Essl ve diğer ilgililer katıldı.

Öte yandan bölgede, acil durumlara hızla müdahale için JAK, AFAD ve UMKE ekipleri de hazır bekletiliyor.​​​​​​​

