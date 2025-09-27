Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde şehitleri yad etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde Karabağ'ı ve ülkenin işgal altındaki topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitleri yad etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostumuz, kardeşimiz, Can Azerbaycan'ımızın Anım Günü'nde, büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum. Karabağ sonsuza kadar Azerbaycan'dır." ifadelerini kullandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı