Dolar
41.58
Euro
48.63
Altın
3,759.71
ETH/USDT
3,995.00
BTC/USDT
109,305.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde şehitleri yad etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde Karabağ'ı ve ülkenin işgal altındaki topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitleri yad etti.

İrem Demir  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde şehitleri yad etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostumuz, kardeşimiz, Can Azerbaycan'ımızın Anım Günü'nde, büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum. Karabağ sonsuza kadar Azerbaycan'dır." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küresel çevre hareketi "Sıfır Atık" 8 yaşında
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'un altına indi
Yabancılara usulsüz vatandaşlık kazandıran suç örgütüne yönelik soruşturmada 49 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde şehitleri yad etti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde şehitleri yad etti

Azerbaycan'ın zafer kazandığı 2. Karabağ Savaşı'nın başlamasının üzerinden 5 yıl geçti

İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımızın Trump ile yaptığı görüşme gayet olumlu bir çerçevede gerçekleşmiştir

İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımızın Trump ile yaptığı görüşme gayet olumlu bir çerçevede gerçekleşmiştir
Türkiye-ABD ilişkilerinde dönüm noktası: 25 Eylül

Türkiye-ABD ilişkilerinde dönüm noktası: 25 Eylül
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSKGV'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSKGV'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet