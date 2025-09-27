CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkes kayıtsız kalsa dahi coğrafyamızdaki acılara duyarsız kalamayız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Herkes kayıtsız kalsa dahi biz coğrafyamızdaki acılara, zulümlere, sonu gelemeyen çatışmalara duyarsız kalamayız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genç Diplomasi Derneği tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "soğuk savaş" temasıyla düzenlenen "Bosphorus Diplomasi Forumu"nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada "Küresel barış ve güvenlik yerini bitmek bilmeyen savaş ve istikrarsızlık girdabına bırakmıştır." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra galipler eliyle kurulan düzen işlevliğiyle birlikte itibarını da yitirmiştir." diye konuştu.
"Bizim tek amacımız, bölgede barışın, huzurun, istikrarın güçlü bir şekilde sağlanmasıdır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"BMGK gibi mekanizmaların gayesi insani felaketlerin önüne geçmekti. Gelinen noktada çözümün anahtarı olması gereken yapılar sorunun parçası haline dönüşmüştür.
Herkes kayıtsız kalsa dahi biz coğrafyamızdaki acılara, zulümlere, sonu gelemeyen çatışmalara duyarsız kalamayız.
Gazze'nin, Yemen'in, Suriye, Sudan, Somali'nin sokaklarında yere düşen her can bizim canımızdan can koparıyor.
Bizim tek amacımız vardır. O da bölgede barışın, huzurun, istikrarın güçlü bir şekilde sağlanmasıdır. Türkiye olarak buna giden yolu açmanın derdindeyiz."
"Savaş baronları ateşe benzin dökerken biz adil bir barış için çalıştık"
Erdoğan, şunları kaydetti:
"Türkiye hiçbir kompleksi olmadan tarihine, büyüklüğüne yakışır şekilde barış, istikrar, huzur ve adalet için çalışan her kesimle görüşebilen bir aktördür.
Savaş baronları ateşe benzin dökerken biz adil bir barış için çalıştık. Şimdi de Filistin'de, Gazze'de bunu yapıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de açlık, bir kitle imha silahı olarak pervasızca kullanılıyor." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.