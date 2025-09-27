Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Turizm Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizm sektörünün Dünya Turizm Günü'nü tebrik etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Pek çok sektörü destekleyen, zincirleme katma değer üreten, yüksek istihdam oluşturan, bacasız sanayimiz turizm sektörümüzün Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum. Bu yılın ilk 6 ayında turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık. İnşallah 2025 sonunda 64 milyar dolar turizm geliri hedefimize ulaşacağız." ifadelerine yer verdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı