logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Turizm Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizm sektörünün Dünya Turizm Günü'nü tebrik etti.

İrem Demir  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Turizm Günü'nü kutladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Pek çok sektörü destekleyen, zincirleme katma değer üreten, yüksek istihdam oluşturan, bacasız sanayimiz turizm sektörümüzün Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum. Bu yılın ilk 6 ayında turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık. İnşallah 2025 sonunda 64 milyar dolar turizm geliri hedefimize ulaşacağız." ifadelerine yer verdi.

