Adli vakaların titizlikle incelendiği Antalya Adli Tıp Kurumu kapılarını AA'ya açtı
Hızlı ve adil yargılama sürecine yönelik delillerin aydınlatılması için önemli çalışmalar gerçekleştiren Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı, titiz çalışmalarıyla adli vakaların aydınlatılmasında önemli rol üstleniyor.
Antalya
Antalya'da 2005'ten bu yana hizmet veren, her yıl teknolojik imkanlarını ve ihtisas dairelerinin sayısını artıran adli tıp, ölüm vakalarının otopsi işlemlerini başarıyla gerçekleştiriyor.
Aynı zamanda, yakalanan şüpheliler ile denetimli serbestlikten getirilen hükümlülerin kan ve idrar örneklerini alarak gerekli testleri uyguluyor.
Ölüm nedenlerinin belirlenmesi, gerçeğin ortaya çıkarılması için uzman kadrosuyla hizmet veren merkez, turizm kenti Antalya'da yabancı uyrukluların da otopsisini yapıyor.
Kapılarını Anadolu Ajansı (AA) ekibine açan Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı, sunduğu başarılı hizmetlerle Amerikan Adli Bilimler Akademisi (AAFS) Başkanı James Louis Caruso ve beraberindekilerden de tam not aldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Adli olayların ve delillerin titizlikle incelendiği, sonuçlarının rapor şeklinde yazıldığı Başkanlıkta, yargılama sürelerinin hızlanmasına da katkı sunuluyor.
Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanı Refik Akman, AA muhabirine, 2005'te kurulan Antalya Grup Başkanlığının 2019'da yeni binasına taşındığını, 2023'te biyoloji ihtisas, geçen sene de trafik ihtisas dairelerini faaliyete geçirdiklerini söyledi.
Morg ihtisas dairesine gelen adli nitelikli ölümlerin ölü muayenesi ve otopsi işlemlerini yaptıklarını anlatan Akman, gerek kimyada gerek biyolojide her imkana sahip olduklarını, teknolojiyi en üst seviyede kullandıklarını ifade etti.
Antalya'da düzenlenen "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri"ne katılan ABD'li başkan ve uzmanların Başkanlığı gezdiğini anlatan Akman, "Kongre için ABD'den gelen katılımcılar, grup başkanlığımızı da ziyaret ederek, çalışmalarımızı ve hizmet binamızı çok beğendiler. Fotoğraflarını çekerek, bunları sempozyumdaki sunumda da paylaştılar." ifadelerini kullandı.
"Bilimsel çalışmalara da katkı sunuyoruz"
Grup Başkanlığı olarak bilimsel çalışmalara da katkı sunduklarına dikkati çeken Akman, adli tıp uzmanı meslektaşının, yemek esnasında solunum yoluna giden gıda sonucu hayatını kaybeden iki vakanın kongrede poster sunumunu yaptığını kaydetti.
Otopsi işlemlerinde örnekler alınıp, analizlerinin yapıldığına değinen Akman, şöyle konuştu:
"Sonrasında kimliklendirme, yabancı doku ve DNA analizleri yapılıyor. Otopsi esnasında çözdüğümüz vakalar da oluyor. Mesela elektrik çarpması sonucu öldü denilerek bir vaka geldi. Otopsi işlemlerinde, kadının elektrik kablosuyla boğularak öldürüldüğünü tespit ettik. Savcılığa haber verdik, cenazeyi almak için bekleyen yakını gözaltına alınarak tutuklandı. Sonrasında da zanlı boğduğunu itiraf etti. Biz her zaman gerçeği araştırıyoruz."
"1500 civarında otopsinin yaklaşık 400'ü yabancı uyruklu"
Akman, Antalya'nın turizm kenti olması nedeniyle yabancı uyrukluların da otopsilerini gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Özellikle yazın yabancı turist sayısının arttığını belirten Akman, "Kalp krizi, suda boğulma ya da farklı nedenlerle gelen yabancıların ölüm vakalarını inceliyoruz. Geçen sene yaptığımız 1500 civarında otopsinin yaklaşık 400'ü yabancı uyrukluydu. Kurumumuza gelen vakaları, milliyet ayırt etmeden hepsinin otopsisini yapıyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.