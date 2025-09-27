Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bursa
İlçeye bağlı Topuk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.