Gündem

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Burcu İnanır, Osman Sak, Emin Alper  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Emin Alper/AA

Bursa

İlçeye bağlı Topuk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

