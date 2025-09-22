Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışması başlatıldı
Rize Valiliği, kentte etkili olan yoğun yağışlar sonrası Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışmaları başlatıldığını duyurdu.
Rize
Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışmaları başladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterlerle vatandaşlarımız bulundukları bölgeden alınarak, Rize-Artvin Havalimanı'na tahliye edilmektedir. Aynı zamanda helikopterlerle bölgeye yaşam ve yardım malzemeleri ulaştırılmakta."
Açıklamada, helikopterlerle sağlık personeli takviyesi yapıldığı, devletin tüm imkanlarıyla sahada, vatandaşların yanında olduğu vurgulandı.
