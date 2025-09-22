Dolar
41.39
Euro
48.76
Altın
3,726.65
ETH/USDT
4,186.10
BTC/USDT
112,955.00
BIST 100
11,537.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışması başlatıldı

Rize Valiliği, kentte etkili olan yoğun yağışlar sonrası Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışmaları başlatıldığını duyurdu.

Fikret Delal, Meltem Yılmaz Karakurum  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışması başlatıldı Fotoğraf: Yusuf Okur/AA

Rize

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışmaları başladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterlerle vatandaşlarımız bulundukları bölgeden alınarak, Rize-Artvin Havalimanı'na tahliye edilmektedir. Aynı zamanda helikopterlerle bölgeye yaşam ve yardım malzemeleri ulaştırılmakta."

Açıklamada, helikopterlerle sağlık personeli takviyesi yapıldığı, devletin tüm imkanlarıyla sahada, vatandaşların yanında olduğu vurgulandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dicle Üniversitesi'nde yeni akademik yılda ilk dersin konusu "Gazze" oldu
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Tarımın, ormanın ve suyun olmadığı bir dünya, bizim dünyamız değildir
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda eşyalara zarar verdiği belirlenen 6 zanlı adliyede
Adalet Bakanı Tunç Antalya'daki Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri'nde konuştu
Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışması başlatıldı

Benzer haberler

Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışması başlatıldı

Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışması başlatıldı

Filipinler'de muson yağmurları ve tayfunlar 100 binden fazla kişiyi etkiledi

Rize'de selden etkilenen 17 kişi askeri helikopterlerle tahliye edildi

Bakanlar Uraloğlu ve Bak, Rize ve Artvin'de sağanaktan etkilenen bölgelerdeki çalışmaları inceledi

Bakanlar Uraloğlu ve Bak, Rize ve Artvin'de sağanaktan etkilenen bölgelerdeki çalışmaları inceledi
Ayder Yaylası'na alternatif güzergahtan ulaşım çalışmaları sürüyor

Ayder Yaylası'na alternatif güzergahtan ulaşım çalışmaları sürüyor
Bakan Uraloğlu: Ayder'den 18 vatandaşımız tahliye edildi

Bakan Uraloğlu: Ayder'den 18 vatandaşımız tahliye edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet