İstanbul'da mıknatısla açılan özel düzenekte uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü yakalandı

Beşiktaş'ta, mıknatısla açılan özel düzenekte bir miktar uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Cüneyt Sevindik  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
İstanbul'da mıknatısla açılan özel düzenekte uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü "Yunus" ekipleri, Levazım Mahallesi'nde, 18 Eylül Perşembe günü narkotik ve asayiş uygulaması yaptı.

Denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü araçtan indirilerek, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Bu sırada aracı detaylı arayan polisler, otomobilde mıknatısla açılan özel bir düzenek olduğunu belirledi.

Aracın sis far düğmesine basıldığında mıknatısın mekanizmayı çalıştırdığı ve gizli bölmenin açıldığı tespit edildi.

Düzenekte bir miktar uyuşturucu, cep telefonu ile sim kart bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli E.B, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Otomobilin gizli düzeneğinde uyuşturucu bulunması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

