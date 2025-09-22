Dolar
41.38
Euro
48.75
Altın
3,714.82
ETH/USDT
4,182.00
BTC/USDT
112,480.00
BIST 100
11,482.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya Demre'de toptancı halinde patlama meydana geldi
logo
Gündem

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor

İzmir Körfezi'nde ağustos ayında yeniden başlayan balık ölümleri devam ediyor.

Hüseyin Bağış  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor Fotoğraf: Berkan Çetin - AA

İzmir

Pasaport ve Konak iskeleleri arasındaki dalgakıran bölgesinde çok sayıda balığın öldüğü gözlendi. Yüzeye çıkan ölü balıklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince balık kepçesiyle toplandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İZSU) bağlı Meltem İzmir gemisi, Bayraklı sahilinde pompalarla denizden çektiği suyu püskürterek sudaki oksijen oranını artırma çalışması yürüttü.

Sahilde ailesiyle yürüyüşe çıkan Mehmet Dağ, 51 yıldır Bayraklı'da yaşadığını belirterek, "Sahilde kötü koku var. Son zamanlarda bakımsızlık, pis suların akması nedeniyle körfez yeniden kirlendi. Oksijen verilerek çözüm üretilmeye çalışılıyor ama faydası olur mu? Ne kadar faydası olur? Çünkü önce denizin temizlenmesi lazım." dedi.

Bölgede rüzgarsız ve sıcak günlerde koku sorununun da yaşandığını kaydeden Dağ, "Koku, Tepekule Mahallesi'ne kadar geliyor. Mahalle olarak şikayet ettik ama ilgilenilmiyor. Bu sadece Bayraklı Belediyesinin değil, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin sorumluluğunda." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da toptancı halindeki patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz AB Türkiye Delegasyonu'nu ve üye ülke büyükelçilerini kabul etti
Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet operasyonuna ilişkin davada ara karar
İstanbul'da mıknatısla açılan özel düzenekte uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü yakalandı
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor

Benzer haberler

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet