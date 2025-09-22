Dolar
41.37
Euro
48.76
Altın
3,726.80
ETH/USDT
4,190.90
BTC/USDT
113,000.00
BIST 100
11,533.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, İsrail’in Gazze saldırıları

Dicle Üniversitesi'nde yeni akademik yılda ilk dersin konusu "Gazze" oldu

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde (DÜ) 2025-2026 akademik yılında ilk dersin teması İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü "Gazze" oldu.

Mehmet Sıddık Kaya  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Dicle Üniversitesi'nde yeni akademik yılda ilk dersin konusu "Gazze" oldu Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakır

Üniversite bünyesindeki tüm fakültelerde ilk derste Gazze'de yaşanan insanlık dramı anlatıldı.

DÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İBFF) konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, bugün burada yalnızca bir coğrafyanın değil, bütün insanlığın vicdanını derinden yaralayan Filistin'de yaşanan hak ihlallerine dikkati çekmek istediklerini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Gazze'de yaklaşık 64 bin 300 kişi yaşamını yitirdi, bu kayıpların içinde yaklaşık 18 bin 430 çocuk bulunuyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Kadın Birimine göre, 2023'ün ekim ayından itibaren 28 binden fazla kadın ve kız çocuğu Gazze'de hayatını kaybetti." diyen Eronat, her bir çocuğun, her bir kadının kaybının bir aileden çalınmış bir gelecek, bir toplumun umutlarından yitik bir parça olduğunu vurguladı.

Eronat, masum çocukların eğitim hakkından mahrum bırakılmasının, gençlerin özgürlük hayallerinin engellenmesinin, insanlığın ortak değerleriyle bağdaşmadığına işaret ederek, "Üniversiteler olarak bizler Filistin'de öğrencilerin, akademisyenlerin ve halkın yanında olduğumuzu, onların eğitim hakkını, yaşam hakkını ve özgürlük taleplerini desteklediğimizi açıkça ifade ediyoruz. Barışa giden yolun ancak eğitimden geçtiğine inanıyoruz. Kitapların gölgesinde büyüyen bir çocuk, barışın dilini öğrenir, yıkıntılar arasında büyüyen bir çocuk ise yaralı bir geleceğin mirasçısı olur." dedi.

Filistinli çocukların güvenle okula gidebildiği, gençlerin özgürce üniversite sıralarında eğitim gördüğü, savaşın değil barışın, yıkımın değil umudun hakim olduğu bir dünya dilediklerini belirten Eronat, "Dileğimiz, akan kanın durması, adaletin tecelli etmesi ve Filistin'de özgür, bağımsız, barış dolu bir geleceğin kurulmasıdır. Unutmayalım, barışın dili eğitimdir, özgürlüğün dili bilgidir. Görevimiz, bu dili daha gür bir sesle tüm dünyaya duyurmaktır." ifadelerini kullandı.

Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem ve Prof. Dr. Velat Şen, DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dicle Üniversitesi'nde yeni akademik yılda ilk dersin konusu "Gazze" oldu
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Tarımın, ormanın ve suyun olmadığı bir dünya, bizim dünyamız değildir
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda eşyalara zarar verdiği belirlenen 6 zanlı adliyede
Adalet Bakanı Tunç Antalya'daki Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri'nde konuştu
Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışması başlatıldı

Benzer haberler

Dicle Üniversitesi'nde yeni akademik yılda ilk dersin konusu "Gazze" oldu

Dicle Üniversitesi'nde yeni akademik yılda ilk dersin konusu "Gazze" oldu

Adalet Bakanı Tunç Antalya'daki Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri'nde konuştu

İsrail'in saldırılarıyla "dar" ettiği Gazze'den göç eden Filistinliler "bir ölümden diğerine gidiyor"

Küresel Sumud Filosu'ndaki Yunan katılımcı Vernis hareketin sivil karakterine dikkati çekti

Küresel Sumud Filosu'ndaki Yunan katılımcı Vernis hareketin sivil karakterine dikkati çekti
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 61 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 61 Filistinli hayatını kaybetti
BM Zirvesi'ndeki Filistin Konferansı'na Filistinliler fiziki katılım gösteremeyecek

BM Zirvesi'ndeki Filistin Konferansı'na Filistinliler fiziki katılım gösteremeyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet