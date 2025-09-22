Dolar
41.38
Euro
48.74
Altın
3,715.24
ETH/USDT
4,177.50
BTC/USDT
112,480.00
BIST 100
11,480.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya Demre'de toptancı halinde patlama meydana geldi
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz AB Türkiye Delegasyonu'nu ve üye ülke büyükelçilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde Türkiye-AB ilişkilerinde somut adımların atılması, pozitif gündem oluşturulması, AB üyesi ülkeler ve bölgemiz için hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz AB Türkiye Delegasyonu'nu ve üye ülke büyükelçilerini kabul etti Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas ve üye ülke büyükelçilerini kabul etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Yılmaz, Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki insani kriz başta olmak üzere çevrede derinleşen istikrarsızlıkları, bölgesel meseleleri ve küresel ekonomide artan belirsizlikleri ele aldıklarını belirtti.

Cevdet Yılmaz, AB'nin genişleme politikası, gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi süreci, enerji ve ulaştırma alanlarında işbirliği, düzensiz göç yönetimi, güvenlik ve savunma konularının da görüşmenin diğer başlıklarını oluşturduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde Türkiye-AB ilişkilerinde somut adımların atılması, pozitif bir gündem oluşturulması, hem AB üyesi ülkeler hem de bölgemiz için hayati önem taşımaktadır. 85 milyonluk dinamik nüfusumuz, güçlü ekonomimiz ve Orta Doğu'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya uzanan stratejik, siyasi, ekonomik ve kültürel etki alanımızla, en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa ile ortak geleceğimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da toptancı halindeki patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz AB Türkiye Delegasyonu'nu ve üye ülke büyükelçilerini kabul etti
Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet operasyonuna ilişkin davada ara karar
İstanbul'da mıknatısla açılan özel düzenekte uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü yakalandı
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz AB Türkiye Delegasyonu'nu ve üye ülke büyükelçilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz AB Türkiye Delegasyonu'nu ve üye ülke büyükelçilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan'da Ata Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail üzerindeki baskıların mutlaka artırılmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sosyal konut arzına önümüzdeki dönemde büyük bir ağırlık vermeyi düşünüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sosyal konut arzına önümüzdeki dönemde büyük bir ağırlık vermeyi düşünüyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, 2026-2028 Dönemi Orta Vadeli Program'a ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, 2026-2028 Dönemi Orta Vadeli Program'a ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet