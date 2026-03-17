Dolar
44.20
Euro
51.03
Altın
5,015.70
ETH/USDT
2,318.50
BTC/USDT
73,787.00
BIST 100
13,169.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kanada Dışişleri Bakanı Anand'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye olarak bölgemizde gerilimin tırmanmasının önlenmesi, diplomasi ve diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve barışa giden yolların açılması için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kanada Dışişleri Bakanı Anand'ı kabul etti

Ankara

Yılmaz, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü de yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde, enerji, ticaret ve savunma başta olmak üzere ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi üzerinde durduk. Bunun yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alarak, ABD/İsrail-İran çatışmasının etkileri üzerine de değerlendirmelerde bulunduk.

Savaşın uzaması, ekonomik ve sosyal etkilerinin yanı sıra yıkımı artırarak düşmanlıkları derinleştirme riski taşıyor. Türkiye olarak bölgemizde gerilimin tırmanmasının önlenmesi, diplomasi ve diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve barışa giden yolların açılması için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Bugün de bu kapsamda bir araya geldiğimiz Kanada Dışişleri Bakanı Sayın Anita Anand'a nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet