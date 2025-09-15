Dolar
41.36
Euro
48.60
Altın
3,636.86
ETH/USDT
4,634.00
BTC/USDT
116,200.00
BIST 100
10,357.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da 601 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da düzenlenen iki operasyonda 310 kilo esrar ile 291 kilo kokain türü uyuşturucu ele geçirildi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da 601 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın "yüzyılın küresel felaketi" olarak nitelendirilen uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin titiz çalışmaları neticesinde, Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda 1 milyar 130 milyon lira değerinde 310 kilo esrar ile 291 kilo kokain türü uyuşturucu ele geçirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Olayla ilgili soruşturmalar, Hopa ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde sürdürülüyor.

Bakanlık, dürüst ticaret erbabını korumak ve gençleri uyuşturucudan uzak tutmak için mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Dağı'nda etkili olan sis D-100 kara yolunda görüş mesafesini düşürdü
Batman'da bir araca düzenlenen silahlı saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da 601 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Siber suçlarla mücadele kapsamında 10 günde 364 şüpheli gözaltına alındı

Benzer haberler

Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da 601 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da 601 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, yetki belgesi olmayan motosiklet satışlarına geçit vermiyor

Elma ve limonun ihracı kayda bağlandı

Reklam Kurulu Bilgi Sistemi güçlendirilecek denetimler hızlanacak

Reklam Kurulu Bilgi Sistemi güçlendirilecek denetimler hızlanacak
Gümrük muhafaza ekipleri 757 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi

Gümrük muhafaza ekipleri 757 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi
Orta Vadeli Program kapsamında ticarette stratejik adımlar atılacak

Orta Vadeli Program kapsamında ticarette stratejik adımlar atılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet