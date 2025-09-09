Dolar
Ekonomi

Reklam Kurulu Bilgi Sistemi güçlendirilecek denetimler hızlanacak

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulunun elektronik ortamdaki çalışmalarını daha hızlı ve etkin şekilde yürütmesini sağlayan Bilgi Sistemi'nin, birçok yeni düzenlemeyle geliştirilmesi amaçlanıyor.

Seda Tolmaç  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Reklam Kurulu Bilgi Sistemi güçlendirilecek denetimler hızlanacak

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlıkça, reklamların takibi ve sektörün denetiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Tüketicilerin karşı karşıya kaldığı aldatıcı reklam ve uygulamalara karşı etkin şekilde korunması amacıyla birçok düzenleme devreye alınıyor.

Bu kapsamda halihazırda Reklam Kurulunca kullanılan "Reklam Kurulu Bilgi Sistemi"nin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

e-Devlet üzerinden erişim

Söz konusu sistem, ticari reklam ve ilanlara ilişkin başvuruların elektronik ortamda alınıp değerlendirilmesi, Reklam Kurulunun karar alma ve denetim süreçlerini şeffaf, hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla oluşturuldu. Bu doğrultuda sisteme yapılan başvurular, ön inceleme aşamasından geçtikten sonra kurulun gündemine aktarılıyor. Kurul da toplantılarında bu başvuruları karara bağlıyor.

Tüketiciler, tüketici örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, sisteme doğrudan e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Bu başvurular ortalama 1 ay içinde sonuçlandırılıyor.

Sisteme geçen yıldan bu yana 34 bin başvuru yapıldı

Bu kapsamda sisteme, Ocak 2024'ten bu yılın ağustos sonuna kadar yaklaşık 34 bin başvuru yapıldı. Reklam Kurulunca incelenen bu başvuruların yaklaşık yüzde 35'i mevzuata aykırı bulunarak idari yaptırım uygulandı. Başvuruların yüzde 90'ı tüketiciler, yüzde 10'u ise kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirildi.

Şikayetlerin büyük kısmı ise dijital ortamlarda yayımlanan reklamlara yönelik olurken sağlık ve gıda sektörlerindeki reklamlar başta olmak üzere birçok alanda şikayetler iletildi.

Sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) reklamlarına yönelik şikayetlerin toplam şikayetler içindeki payı ise yüzde 5 olarak gerçekleşti.

Hedef, kullanıcı deneyimini artırmak

Reklam Kurulu Bilgi Sistemi'nde kullanıcı deneyimini artırmak ve başvuru süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla bu yıl sonuna kadar yeni düzenlemelerin yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda, kullanıcı ara yüzünün sadeleştirilmesi ve erişilebilirliğin artırılması, başvuru süreçlerinde otomatik bilgilendirme ve takip imkanlarının güçlendirilmesi, kararların sistem üzerinden daha ayrıntılı raporlanması, arşivleme ve geçmiş başvurulara kolay erişim özelliklerinin geliştirilmesi öncelikli çalışmalar arasında yer alıyor. ​​​​​​​

