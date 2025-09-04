Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği 4. Eurasia Konferans ve Sergisi”nde konuşuyor.
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı son dönemdeki kırtasiye denetimlerinde 15,2 milyon lira ceza uyguladı

Ticaret Bakanlığınca 29 Ağustos-2 Eylül'de yapılan ve sadece kırtasiye reyonlarını kapsayan kontrollerde 5 bin 50 market ve 722 bin 528 ürün denetlenirken, toplam 15,2 milyon lira ceza kesildi.

Seda Tolmaç  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Ticaret Bakanlığı son dönemdeki kırtasiye denetimlerinde 15,2 milyon lira ceza uyguladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala kırtasiye ürünlerinin satışına ilişkin denetimler hızlandı.

Bu kapsamda 29 Ağustos-2 Eylül'de il müdürlükleri aracılığıyla ülke genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Yalnızca kırtasiye reyonlarını kapsayan kontrollerde, 5 bin 50 market ve 722 bin 528 ürün denetlendi. Denetimlerde 4 bin 816 ihlal tespit edildi, toplam 15 milyon 241 bin 124 lira ceza uygulandı, 990 firma için haksız fiyat artışı işlemi başlatıldı.

En fazla ihlal İstanbul'da tespit edildi

Denetimlerde 1414 ile İstanbul, 635 ile Ankara ve 320 ile Antalya en çok işletmeye gidilen üç il oldu. Bu iller, aynı zamanda en yüksek sayıda ürün denetiminin yapıldığı şehirler olarak kayıtlara geçti.

Ankara'da 332 bin 104, İstanbul'da 216 bin 848 ve Antalya'da 31 bin 280 ürün denetlenirken, en fazla ihlal tespit edilen ve cezai işlem uygulanan il İstanbul olarak belirlendi.

En yüksek sayıda ihlal tespit edilen üç il 2 bin 174 ile İstanbul, 1820 ile Ankara ve 65 ile İzmir oldu.

Bu kapsamda İstanbul'da toplam 6 milyon 882 bin 884 lira, Ankara'da 5 milyon 762 bin 120 lira, İzmir'de 205 bin 790 lira ceza uygulandı. Denetimler sonucunda ilk üç ilde haksız fiyat artışı işlemi başlatılan firma sayısı Ankara'da 531, İstanbul'da 155 ve İzmir'de 45 olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla denetim çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

