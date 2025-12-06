Dolar
Ekonomi

Ticaret Bakanlığından İpsala ve Kipi Gümrük kapılarına ilişkin paylaşım

Ticaret Bakanlığı, Yunanistan’daki grev nedeniyle 2 Aralık akşamından itibaren İpsala ve Kipi gümrük kapılarında tır işlemlerinin durduğunu, bazı ürünlerin geçişinin grevden muaf tutulması için girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.

Mertkan Oruç  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Ticaret Bakanlığından İpsala ve Kipi Gümrük kapılarına ilişkin paylaşım

Ankara

Bakanlığın, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Yunanistan'da çiftçilerin başlattığı grev kapsamında, Yunanistan tarafındaki yolun tır geçişlerine kapatılması nedeniyle 2 Aralık akşam saatlerinden itibaren İpsala ve Kipi Gümrük kapılarındaki tır işlemlerinin yapılamadığı belirtilen açıklamada, grev kapsamında Yunanistan'ın Bulgaristan sınırında bulunan Ormenio Gümrük Kapısı'nın da çiftçiler tarafından kapatıldığı bilgisinin alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "Frigorifik (soğutucu) tır araçlarında bulunan balık, yumurta, meyve, sebze, çiçek, tıbbi malzeme ve ADR (Tehlikeli malların karayolu ile uluslararası taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması) belgesine sahip kimyasal madde taşıyan tankerlerin, grevden muaf tutulması konusunda gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Yunanistan'ın, Bulgaristan ve Makedonya'ya açılan sınır kapılarında da grev sebebiyle eylemlerin yapılacağı, bu sınır kapılarında da tır geçişlerine izin verilmeyeceği, grevin 15-21 Aralık tarihine kadar süreceği bilgisi edinilmiştir. Bu süreçte tırların, Yunanistan'daki Çiftçi Grevi nedeniyle diğer gümrük kapılarına yönlendirilmesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

