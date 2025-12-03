Yunan çiftçiler, Bahçeköy Sınır Kapısı'nı ağır vasıta geçişlerine kapattı
Yunanistan ile Türkiye arasındaki Bahçeköy Sınır Kapısı, çiftçilerin eylemi nedeniyle ağır vasıta geçişlerine kapatıldı.
Gümülcine
Yunanistan tarafında çiftçilerin düzenlediği protesto nedeniyle sınır kapısının, dün akşam saatlerinden itibaren tır ve ağır tonajlı araçların geçişlerine kapatıldığı belirtildi.
AA muhabirine bilgi veren gümrük yetkilileri, özel araç geçişlerinin normal şekilde devam ettiğini, çiftçilerle yetkililer arasındaki görüşmelerin ise sürdüğünü bildirdi.
Yunanistan genelinde düzenlenen eylemler kapsamında şehirler arası otoyolları da zaman zaman kapatan çiftçiler, devlet teşviklerinde ortaya çıkan yolsuzluk soruşturması nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.