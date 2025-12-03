Dolar
42.46
Euro
49.50
Altın
4,202.08
ETH/USDT
3,060.90
BTC/USDT
93,040.00
BIST 100
11,165.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunan çiftçiler, Bahçeköy Sınır Kapısı'nı ağır vasıta geçişlerine kapattı

Yunanistan ile Türkiye arasındaki Bahçeköy Sınır Kapısı, çiftçilerin eylemi nedeniyle ağır vasıta geçişlerine kapatıldı.

Ayhan Mehmet  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Yunan çiftçiler, Bahçeköy Sınır Kapısı'nı ağır vasıta geçişlerine kapattı

Gümülcine

Yunanistan tarafında çiftçilerin düzenlediği protesto nedeniyle sınır kapısının, dün akşam saatlerinden itibaren tır ve ağır tonajlı araçların geçişlerine kapatıldığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

AA muhabirine bilgi veren gümrük yetkilileri, özel araç geçişlerinin normal şekilde devam ettiğini, çiftçilerle yetkililer arasındaki görüşmelerin ise sürdüğünü bildirdi.

Yunanistan genelinde düzenlenen eylemler kapsamında şehirler arası otoyolları da zaman zaman kapatan çiftçiler, devlet teşviklerinde ortaya çıkan yolsuzluk soruşturması nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Tuttur.com"daki kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğini iddia eden şüpheli tutuklandı
Yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlarda 27 şüpheli tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de
İstanbul'da "Ay grubu" silahlı suç örgütüne yönelik iddianamenin detaylarına ulaşıldı

Benzer haberler

Yunan çiftçiler, Bahçeköy Sınır Kapısı'nı ağır vasıta geçişlerine kapattı

Yunan çiftçiler, Bahçeköy Sınır Kapısı'nı ağır vasıta geçişlerine kapattı

Yunanistan'da taksiciler 48 saatlik grev ve eylem yaptı

İstanbul'dan köyüne dönüp hayvancılığa başlayan kadın 3 yılda sürüsünü 4'e katladı

Üniversiteli Sıla, tatillerde köyüne dönüp ailesiyle çiftçilik yapıyor

Üniversiteli Sıla, tatillerde köyüne dönüp ailesiyle çiftçilik yapıyor
Batı Yunanistan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Batı Yunanistan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Trakya'da çiftçilerin buğday ekim mesaisi sürüyor

Trakya'da çiftçilerin buğday ekim mesaisi sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet