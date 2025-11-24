Dolar
42.44
Euro
49.03
Altın
4,069.58
ETH/USDT
2,800.50
BTC/USDT
86,008.00
BIST 100
10,862.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "22 Kasım Diş Hekimliği Günü" kutlama programında konuşuyor
logo
Dünya

Batı Yunanistan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Yunanistan'ın batı bölgelerinde hakim olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı yerleşim birimlerinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Batı Yunanistan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Atina

Yunan basınında yer alan haberlere göre, bölgede hakim olan olumsuz hava şartları ve şiddetli yağışlar nedeniyle bazı ev, iş yerleri ve tarım arazileri zarara uğradı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bölgede şiddetli yağış nedeniyle derelerin taştığı, yolların kapandığı, heyelanların oluştuğu ve altyapıda sorunlar yaşanması üzerine, Sivil Koruma Genel Sekreterliği kararıyla Pagoni, Kastoria ve Argus Orestiko gibi yerleşim birimlerinde olağanüstü hal ilan edildi.

Bu karar kapsamında bölgedeki yerel yönetimlerin kullanımına açılacak maddi kaynaklar, olumsuz hava şartları nedeniyle oluşan yaralarının sarılması için kullanılacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Ata tohumlarında tescil ettiğimiz çeşit sayısını 49'a yükselttik
Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı
İlim Yayma Ödülleri 29 Kasım'da sahiplerini bulacak
Bakan Kurum: İklim değişikliği ile mücadelemiz, COP31 Taraflar Konferansı'na ev sahipliğiyle taçlandı
Bakan Göktaş: Doğurganlık oranlarındaki düşüş ve nüfusun yaşlanma eğilimi demografik riskleri büyütüyor

Benzer haberler

Batı Yunanistan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Batı Yunanistan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Yunanistan, Elefsina şehrinde yeni bir liman için ABD ile çalışmalara başladı

Yunanistan'ın Türkiye odaklı kriz siyaseti Avrupa güvenliğini nasıl sabote ediyor?

Yunan basını: Türkiye savunma sanayisindeki ihracatla Avrupa savunmasından pay almaya hazırlanıyor

Yunan basını: Türkiye savunma sanayisindeki ihracatla Avrupa savunmasından pay almaya hazırlanıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Yunanistan'ın başkenti Atina'da temaslarda bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Yunanistan'ın başkenti Atina'da temaslarda bulundu
NATO Özel Harekat Kuvvetleri Komutanlığı: Yunanistan ve GKRY ortak tatbikatına dahil olmadık

NATO Özel Harekat Kuvvetleri Komutanlığı: Yunanistan ve GKRY ortak tatbikatına dahil olmadık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet