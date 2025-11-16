Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,169.70
BTC/USDT
95,632.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Yunanistan'ın başkenti Atina'da temaslarda bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaptığı ziyarette, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Derya Gülnaz Özcan  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Yunanistan'ın başkenti Atina'da temaslarda bulundu Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Atina

Zelenskiy, Tasulas ile görüşmesinde Yunanistan'ın Rusya'ya karşı Ukrayna'ya gösterdiği desteğe teşekkür etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tasulas ise Yunanistan'ın da diğer Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri gibi Rusya karşısında Ukrayna'yı desteklediğini ifade ederek, Ukrayna'nın AB üyeliğinde ve ülkenin yeniden yapılandırılmasında rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.

ABD doğal gazının Ukrayna'ya satışına ilişkin anlaşma

Zelenskiy'in Atina ziyareti vesilesiyle, Yunanistan'ın Kamu Doğal Gaz Şirketi (DEPA) ile Ukrayna'nın milli petrol ve doğal gaz şirketi Naftogaz arasında, ABD'den gelecek sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Ukrayna'ya tedarik edilmesine ilişkin niyet beyanı anlaşması imzalandı.

Miçotakis, Zelenskiy ve ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'nin de imza törenine katıldığı anlaşma, Ukrayna'nın 2025-2026 kış dönemindeki doğal gaz ihtiyaçlarını karşılama amacını taşıyor.

Zelenskiy ve Miçotakis ise yaptıkları ikili görüşmenin ardından gazetecilere ortak basın açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı, bugünkü temasların Ukrayna'ya enerji tedarikine yönelik çalışmaların bir parçası olduğunu ifade ederek, Ukrayna'ya bu tedarikin sağlanması nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a da teşekkür etti.

Miçotakis, Yunanistan'ın Ukrayna'ya desteğini dile getirerek, Yunanistan'ın Orta ve Doğu Avrupa'ya ABD'den gelecek LNG'yi ulaştırmaya hazır olduğunu kaydetti.

Zelenskiy'in Atina programı kapsamında Yunanistan Parlamento Başkanı Nikitas Kaklamanis ile görüşmesi de bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapma iddiası devam ediyor
Beyoğlu'nda metro inşaatında yaşanan kazaya ilişkin 2 şüpheliye tutuklama talebi
Muğla’da çıkan orman yangını söndürüldü
Fatih'te anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin yakalanan şüpheliler yarın adliyeye sevk edilecek
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde 13 şüpheli "özel vasfa haiz üye" konumunda yer aldı

Benzer haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Yunanistan'ın başkenti Atina'da temaslarda bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Yunanistan'ın başkenti Atina'da temaslarda bulundu

Rusya: ABD ile Alaska'da sağlanan uzlaşılar, Ukrayna krizinin çözümü için iyi bir yol

Ukrayna: Rus ordusu bir haftada yaklaşık 1000 İHA ve 980 güdümlü hava bombası fırlattı

Eski ABD Başkanı Obama'nın eşi Michelle Obama, ülkenin kadın bir başkana hazır olmadığını söyledi

Eski ABD Başkanı Obama'nın eşi Michelle Obama, ülkenin kadın bir başkana hazır olmadığını söyledi
ABD, Kazakistan petrolünün taşındığı Hazar Boru Hattı'na yönelik yaptırımları kaldırdı

ABD, Kazakistan petrolünün taşındığı Hazar Boru Hattı'na yönelik yaptırımları kaldırdı
ABD Başkanı Trump, kendisini eleştiren Cumhuriyetçi Kongre üyesi Greene'e desteğini sonlandırdı

ABD Başkanı Trump, kendisini eleştiren Cumhuriyetçi Kongre üyesi Greene'e desteğini sonlandırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet