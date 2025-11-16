Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,169.70
BTC/USDT
95,632.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bilim insanları, La Nina'nın Güneydoğu Asya'da ölümcül kasırgalara yol açabileceği konusunda uyarıyor

Bilim insanları, Aralık 2024'te ortaya çıkan ve gezegeni serinleten La Nina hava olaylarının Güneydoğu Asya'da ölümcül kasırgalara ve aşırı hava koşullarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ecem Şahinli Ögüç  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Bilim insanları, La Nina'nın Güneydoğu Asya'da ölümcül kasırgalara yol açabileceği konusunda uyarıyor

Ankara

The Independent gazetesinin haberine göre, dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather'ın hava tahmin uzmanı Jason Nicholls, La Nina hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Nicholls, La Nina'nın dünyanın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışlara ve soğuk hava koşullarına neden olduğunu aktardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

La Nina'nın Güneydoğu Asya'da ölümcül hava olaylarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunan Nicholls, en büyük endişenin, kasım ayında arka arkaya iki tayfunun vurduğu Filipinler üzerinde yoğunlaştığını belirtti.

Nicholls, "(Filipinler'i) İki kez tayfun vurdu. Bu nedenle Filipinler endişe duyulabilecek bölgelerden biri." şeklinde konuştu.

Ayrıca Avustralya'nın doğusunun da aşırı hava koşullarının etkisine maruz kalabileceğini söyleyen Nicholls, "Önümüzdeki birkaç ay içinde Avustralya'nın doğusunda sel riski bulunuyor." şeklinde konuştu.

Nicholls, Avustralya'da özellikle kasım sonu ile aralık döneminde dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Meteorologlar, La Nina hava olaylarının ekim ayında ABD ve Karayipler'de etkili olan Melissa Kasırgası'nın güçlenmesini sağladığını düşünüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapma iddiası devam ediyor
Beyoğlu'nda metro inşaatında yaşanan kazaya ilişkin 2 şüpheliye tutuklama talebi
Muğla’da çıkan orman yangını söndürüldü
Fatih'te anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin yakalanan şüpheliler yarın adliyeye sevk edilecek
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde 13 şüpheli "özel vasfa haiz üye" konumunda yer aldı

Benzer haberler

Bilim insanları, La Nina'nın Güneydoğu Asya'da ölümcül kasırgalara yol açabileceği konusunda uyarıyor

Bilim insanları, La Nina'nın Güneydoğu Asya'da ölümcül kasırgalara yol açabileceği konusunda uyarıyor

YÖK ile Filipinler arasında işbirliği protokolü imzalandı

ABD, "Güneydoğu Asya kaynaklı kripto para dolandırıcılığıyla" mücadele için harekete geçti

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 232'ye çıktı

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 232'ye çıktı
Filipinler'de Fung-wong Tayfunu nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de Fung-wong Tayfunu nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti
Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e çıktı

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet