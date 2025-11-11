Dolar
42.22
Euro
48.87
Altın
4,135.72
ETH/USDT
3,560.50
BTC/USDT
105,098.00
BIST 100
10,833.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da "Hedef Pazar ABD Zirvesi"nde konuşuyor
logo
Dünya

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 232'ye çıktı

Filipinler'e Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 232'ye yükseldiği, ülkenin kuzeyinde etkili olan Fung-wong (Uwan) Tayfunu sebebiyle ise 18 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Aybüke İnal Kamacı, Ecem Şahinli Ögüç, Emre Aytekin  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 232'ye çıktı

Ankara/Pekin

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), Kalmaegi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ülke içinde "Tino" olarak adlandırılan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 232'ye yükseldiği, 112 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Tayfun sebebiyle 523 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, 134 bin 949 evin hasar gördüğü, 20 bin 510 evin yıkıldığı, tarım ve altyapı tesislerinin zarar gördüğü kaydedildi.

Filipinler, Kalmaegi'nin ardından süper tayfunla karşı karşıya

Filipinler'i etkisi altına alan Fung-wong (Uwan) Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ise hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Polis, toprak kaymaları sonucu Nueva Vizcaya bölgesinde 3 çocuğun öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını, Kalinga bölgesinde de 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

1 milyon 400 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini belirten yetkililer, yaklaşık 240 bin kişinin geceyi sığınaklarda geçirdiğini ifade etti.

Yetkililer, en az 132 kuzey köyünün sular altında kaldığını, 4 bin 100'den fazla evin de hasar gördüğünü aktardı.

Saatte 185 kilometre hızla "süper tayfun" kategorisine ulaşan Fung-wong zayıflayarak Güney Çin Denizi'ne doğru ilerliyor.

Kuzeyde tayfunun vurması beklenen bölgelerde yetkililer bugün okulları ve çoğu kamu kurumunu kapatma kararı aldı.

Ayrıca 325 yurt içi ve 61 uluslararası uçuş iptal edilirken, yetkililer fırtına nedeniyle dalga boyunun 3 metreyi aşabileceği konusunda uyardı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, 6 Kasım'da, afet müdahale yetkilileriyle yaptığı toplantıda, tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan edildiğini bildirmişti.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Çin, Hong Kong ve Tayvan'da Fung-Wong Tayfunu alarmı

Öte yandan, Çin'de yaklaşan Fung-Wong Tayfunu nedeniyle ülkenin güney kıyıları ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'da alarma geçildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Çin Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi, ülkenin doğu ve güney kıyılarındaki Cıciang, Fucien, Guangdong ve Haynan eyaletlerinde 4. düzey acil tayfun alarmı ilan edildi.

Hong Kong Gözlemevi de kentin 500 kilometre güneydoğusunda ilerleyen tayfun nedeniyle hazırlık işareti veren 1 No'lu tayfun uyarısı yaptı.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamaya göre, şiddeti azalarak tropikal fırtınaya dönüşmesi beklenen tayfun, kuzeydoğu güneybatı yönünde Ada'nın büyük bölümünde etkili olacak.

Bugün öğle saatlerinde Ada kıyılarına ulaşması beklenen tayfun nedeniyle, sel riski olan dağlık bölgelerde yaşayan 3 binden fazla kişi tahliye edildi.

Pasifik'te ortaya çıkan yılın 26. tayfunu olan Fung-Wong'un yol açtığı şiddetli rüzgar ve seller nedeniyle Filipinler'de en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİKA'dan Bosna Hersek'te ağaçlandırma çalışmalarına destek
Emine Erdoğan'dan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı
İstanbul trafiği itfaiyenin yangınlara varış süresini uzattı

Benzer haberler

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 232'ye çıktı

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 232'ye çıktı

Filipinler'de Fung-wong Tayfunu nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e çıktı

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 204'e yükseldi

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 204'e yükseldi
Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 114'e yükseldi

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 114'e yükseldi
Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 85'e yükseldi

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 85'e yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet