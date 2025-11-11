Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 232'ye çıktı
Filipinler'e Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 232'ye yükseldiği, ülkenin kuzeyinde etkili olan Fung-wong (Uwan) Tayfunu sebebiyle ise 18 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ankara/Pekin
Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), Kalmaegi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, ülke içinde "Tino" olarak adlandırılan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 232'ye yükseldiği, 112 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Tayfun sebebiyle 523 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, 134 bin 949 evin hasar gördüğü, 20 bin 510 evin yıkıldığı, tarım ve altyapı tesislerinin zarar gördüğü kaydedildi.
Filipinler, Kalmaegi'nin ardından süper tayfunla karşı karşıya
Filipinler'i etkisi altına alan Fung-wong (Uwan) Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ise hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.
Polis, toprak kaymaları sonucu Nueva Vizcaya bölgesinde 3 çocuğun öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını, Kalinga bölgesinde de 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
1 milyon 400 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini belirten yetkililer, yaklaşık 240 bin kişinin geceyi sığınaklarda geçirdiğini ifade etti.
Yetkililer, en az 132 kuzey köyünün sular altında kaldığını, 4 bin 100'den fazla evin de hasar gördüğünü aktardı.
Saatte 185 kilometre hızla "süper tayfun" kategorisine ulaşan Fung-wong zayıflayarak Güney Çin Denizi'ne doğru ilerliyor.
Kuzeyde tayfunun vurması beklenen bölgelerde yetkililer bugün okulları ve çoğu kamu kurumunu kapatma kararı aldı.
Ayrıca 325 yurt içi ve 61 uluslararası uçuş iptal edilirken, yetkililer fırtına nedeniyle dalga boyunun 3 metreyi aşabileceği konusunda uyardı.
Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, 6 Kasım'da, afet müdahale yetkilileriyle yaptığı toplantıda, tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan edildiğini bildirmişti.
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.
Çin, Hong Kong ve Tayvan'da Fung-Wong Tayfunu alarmı
Öte yandan, Çin'de yaklaşan Fung-Wong Tayfunu nedeniyle ülkenin güney kıyıları ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'da alarma geçildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Çin Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi, ülkenin doğu ve güney kıyılarındaki Cıciang, Fucien, Guangdong ve Haynan eyaletlerinde 4. düzey acil tayfun alarmı ilan edildi.
Hong Kong Gözlemevi de kentin 500 kilometre güneydoğusunda ilerleyen tayfun nedeniyle hazırlık işareti veren 1 No'lu tayfun uyarısı yaptı.
Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamaya göre, şiddeti azalarak tropikal fırtınaya dönüşmesi beklenen tayfun, kuzeydoğu güneybatı yönünde Ada'nın büyük bölümünde etkili olacak.
Bugün öğle saatlerinde Ada kıyılarına ulaşması beklenen tayfun nedeniyle, sel riski olan dağlık bölgelerde yaşayan 3 binden fazla kişi tahliye edildi.
Pasifik'te ortaya çıkan yılın 26. tayfunu olan Fung-Wong'un yol açtığı şiddetli rüzgar ve seller nedeniyle Filipinler'de en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.