Kocaeli Dilovası'ndaki bir parfüm deposunda çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.
Dünya

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 204'e yükseldi

Filipinler'e Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 204'e çıktı.

Ayşe İrem Çakır  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 204'e yükseldi Fotoğraf: Magdalena Chodownik/AA

Ankara

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), tayfunun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, ülke içinde "Tino" olarak adlandırılan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 204'e yükseldiği bildirildi.

Hala 109 kişiden haber alınamadığı belirtilen açıklamada, tayfundan etkilenenlerin sayısının 2,9 milyona yükseldiği kaydedildi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr 6 Kasım'da, afet müdahale yetkilileriyle yaptığı toplantıda tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan edildiğini bildirmişti.

