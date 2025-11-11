"Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu
"11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla birçok ilde fidan dikimi yapıldı.
Ankara
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından geçen yıl Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde çıkan orman yangınında zarar gören Menderes ilçesi Kısıkköy Mahallesi'ndeki 100 dekarlık alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Vali Yardımcısı Nusret Şahin, etkinlikteki konuşmasında, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde önemli çalışmaların yapıldığını söyledi.
Ormanların insanlığa birçok katkısının bulunduğunu belirten Şahin, "Orman ve ağaçlar sağlığımızı, iklimimizi, sularımızı ve çevremizi koruyor. Dolayısıyla orman ve ağaçlarımız çok önemli. En çok kıymetlilerimiz çocuklar ve ormanlarımızdır." dedi.
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'in tüm ilçelerinde ağaçlandırma seferberliğinin yapıldığını dile getirdi.
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, orman yangıları nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını, 11 Kasım'da iklim değişikliğiyle mücadele ve ağaçlandırmada önemli işlere imza atıldığını anlattı.
Konuşmaların ardından katılımcılar, yoğun sağanağa rağmen mavi servi, kara servi, kızılçam, fıstıkçamı, çınar ve tesbih ağaçlarından oluşan 15 bin fidanı toprakla buluşturdu.
Öte yandan bir kadının, etkinlik alanında görevli özel harekat polisine şemsiye tutması ve kendisinin yağmur altında ıslanması dikkati çekti.
Kentte bugün orman yangınlarından etkilenen alanlar başta olmak üzere belirlenen 21 noktada ve 770 dekar alanda 115 bin fidan dikilecek.
YÖK Başkanı Özvar, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikti
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Başkan Özvar, Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü'ne dikkati çekmek ve destek vermek amacıyla mavi ladin fidanını, Yükseköğretim Kurulunun bahçesinde toprakla buluşturdu.
Soğuk iklimlere ve kuraklığa dayanıklı, 30 metreye kadar büyüyen mavi ladin fidanının can suyunu da veren Özvar, üniversitelerde çevre, iklim değişikliği, ormanların korunması ve büyütülmesi konularında çok sayıda proje yürütüldüğünü, üniversitelerin daha yeşil kampüsleri olması için çalıştıklarını belirtti.
Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) düzenlediği, "Geleceğe Nefes" etkinliğinin bu yıl ki temasının "Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan" olarak belirlendiği de anımsatıldı.
Aydın
Aydın'da Ovaeymir Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluştu.
Burada konuşma yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, önceki yılda yangında zarar gören 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nı yeniden yeşertmek için fidan dikileceğini söyledi.
Bu yıl meydana gelen orman yangınlarında 325 hektar verimli orman alanın zarar gördüğünü anımsatan Canbolat, her yanan ağacın yerine yenisini dikmek ve küle dönen alanları yeniden yeşertmek için kararlılıkla çalıştıklarını söyledi.
Canbolat, orman yangınlarının bir daha yaşanmaması için herkese büyük sorumluluklar düştüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Bugün gerçekleştirdiğimiz fidan dikimi de bu bilinç ve kararlılığın en somut ifadesidir. Aynı zamanda gönüllerimize ayrı bir anlam katan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunun hicri 1500. yılı münasebetiyle bu alanın hemen yanında, 'Doğumunun bin 500. Yılında Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed Hatıra Ormanı' da kuruyoruz. Bu orman, Rahmet Peygamberimiz'in insanlığa getirdiği barış, merhamet ve sevgi mesajlarını doğanın diliyle ifade edecek, kökleriyle toprağı, dallarıyla gökyüzüne uzanarak bu değerleri nesiller boyu yaşatacaktır."
Vali Canbolat, kent genelinde 7 bin fidanın toprakla buluştuğunu sözlerine ekledi.
Manisa
Manisa’da da 16 ilçede düzenlenen törende 35 bin fidan toprakla buluştu.
İl protokolü ise Yunusemre ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 23 Temmuz'da çıkan yangında zarar gören sahada fidan dikti.
Manisa Valisi Vahdettin Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada "Yeşil vatanın" korunmasının insani ve vicdani bir görev olduğunu belirterek, bu görevin kamu başta olmak üzere herkesin öncelediği bir stratejik bir misyon olduğunu söyledi.
Özkan, bugün il genelinde 35 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını dile getirerek, "Bu ağaçlandırma seferberliğini artarak devam ettireceğiz. Özellikle öncelikle yanan alanlar olmak üzere bu yanan alanlardan çok daha fazlasını ağaçlandıracağız." dedi.
Vali Özkan'ın açıklamasının ardından Kayapınar Mahallesi'ndeki alanda 8 bin servi ve fıstık çamı fidanı, protokol üyelerinin, vatandaşların ve öğrencilerin katılımıyla toprakla buluşturuldu.
Denizli
Denizli Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda, kent genelindeki 17 bölge ve Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında 15 bin 100 fidan dikildi.
Vali Ömer Faruk Coşkun, burada yaptığı konuşmada, gelecek nesillere nefes olmak için fidanların toprakla buluşturmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.
Yeşil vatan seferberliği için çevreye duyarlı bir nesil yetiştirme hedefinde olduklarını belirten Coşkun, "Doğaya karşı herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gerekmektedir. Bu anlamda doğayı korumanın ve yeniden canlandırmanın sadece bugünün değil yarınlarımızın da teminatıdır." diye konuştu.
Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, davetliler ve öğrenciler katıldı.
Bursa
Gürsu ilçesi Karahıdır Mahallesi'nde 26 Temmuz'da çıkan ve 4 gün sonra söndürülen yangında zarar gören alan başta olmak üzere 17 bölgede 96 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Fidan dikim etkinliğinde konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, yangın döneminde büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü ifade etti.
Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının bir yürek olduğunu ifade eden Ayyıldız, birlikte "yeşil vatan"ı yeşil fidanlarla buluşturacaklarını belirtti.
"Yanan yerleri, bu kahverengi toprakları tekrar yeşille buluşturacağız"
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, yanan yerlerin tekrardan yeşil alana dönüştürülmesi için gayretlerini sürdürdüklerini belirtti.
Yanan alanlarla ilgili çeşitli spekülasyonların olduğunu ifade eden Varank, "Bu orman yangınları sonrasında bu araziler acaba nasıl kullanılıyor, farklı amaçlarla mı kullanılıyor diye spekülasyon yapılıyor. Değerli kardeşlerim, kanunen de Anayasa'yla da sabittir ki yanan alanlar, yanan ormanlar sadece orman yapılabilir. İşte onun örneğini de biz bugün burada gösteriyoruz. Bugün burada ağaçlandırmamıza başlayacağız. Yukarıdaki alanlar hazır hale gelince de orada ağaçlandırmamızı yapmış olacağız." diye konuştu.
Varank, yangınla mücadelede gösterdiklerini gayretleri için ekiplere teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yangınla mücadele eden ormancıların yanına gittim. Ormancı kardeşlerimize şunu söyledim. Bir eksiğiniz var mı? Bir ihtiyacınız var mı? Bize dedikleri şey, 'Devletimiz bize ekipman anlamında, giyim kuşam anlamında, dünyada hangi imkanlar varsa onları sağlıyor. Özellikle havadan müdahalede hangi imkanlar varsa bunları sağlıyor. Yeter ki biz de bu gayreti ortaya koyalım.' Orman yangınları bütün dünyada özellikle iklim kriziyle birlikte büyük bir afet, devletimiz bununla mücadele için büyük bir gayret gösteriyor. Burada yanan yerleri, bu kahverengi toprakları tekrar yeşille buluşturacağız."
Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ve Gürsu İlçe Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve kurum personeli fidan dikimi gerçekleştirdi.
Eskişehir
Eskişehir'de, 20 lokasyonda yaklaşık 282 hektarlık sahada toplam 238 bin fidan toprakla buluşturuldu.
"Yeşil Vatan Seferberliği" temasıyla Türkmentokat Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Adem Keleş, orman yangınlarında şehit olanlara rahmet diledi.
Geleceğe nefes olacak önemli bir adımı atmak için toplandıklarını kaydeden Keleş, "Ağaç dikmek sadece toprağa fidan yerleştirmek değildir. Ağaç dikmek geleceğe umudu, memlekete bereketi, yeryüzüne merhameti nakşetmektir." diye konuştu.
Daha sonra Vali Yardımcısı Keleş ve diğer protokol üyeleri, kurum personeli ve öğrenciler, sedir ve karaçam fidanlarını toprakla buluşturarak can suyu verdi.
Sivrihisar ilçesindeki TOKİ Evleri mevkisinde de fidanlar toprakla buluşturuldu.
Bilecik
Bilecik'te 8 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, bu yıl çıkan yangınlarda zarar gören Osmaneli ilçesi Selimiye köyü Çörektepe mevkisinde düzenlenen etkinlikte, 2025 yılında orman yangınlarında 11 bin 740 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.
Yangınların acısını hep birlikte yaşadıklarını ve kaybın ardından doğayı yeniden yeşerttiklerini ifade eden Sözer, şöyle konuştu:
"Bu fidanlar, yanan ormanlarımızı yeniden canlandıracak, yeşilin ve umudun sembolü olacak. Sadece ağaç dikmiyoruz, geleceğe nefes, doğaya hayat, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Bilecik bırakıyoruz. Yanan alanların yeniden yeşertilmesi, köylerimizin çevresinin gelir getirici türlerle ağaçlandırılması ve yangına dirençli orman bantlarının oluşturulması için çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor."
Konuşmanın ardından Vali Sözer ve beraberindekiler fidanları toprakla buluşturdu.
Fidan dikim törenine Osmaneli Kaymakamı Abdülsamet Kılıç, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdür Vekili Özgür Nihat Dönmez, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, Bilecik Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, TSO Başkanı Mehmet Ergün ve diğer ilgililer ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Çanakkale
Çanakkale'deki fidan dikim etkinliği, Dardanos Caddesi'nde hazırlanan alanda gerçekleştirildi.
Vali Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında fidanları toprakla buluşturduklarını ifade etti.
Dünyada orman alanlarının daraldığını anlatan Toraman, şunları kaydetti:
"Türkiye istikrarlı bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yürüttüğü ağaçlandırma seferberlikleriyle orman alanını artırarak devam ediyor. Ormanlarımız çok büyük bir tehlike altında, tehdit altında olmaya da devam ediyor. Biz orman yangını meydana geldiğinde yangını söndürmek için canla başla mücadele ediyoruz. Ancak asıl yangın çıkmamasına özen göstermemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Yangınların çıkış sebebi yüzde 90 seviyesinde insan kaynaklı, biz çıkarıyoruz yangınları. O yüzden o ilk kıvılcımın yakılmaması için, o ilk ateşin düşmemesi için azami gayret göstermemiz gerekiyor. Biz ormanları öncelikle böyle korumalıyız, böyle müdafaa etmeliyiz."
Vali Toraman, yangın meydana gelmeden önce hareketlere ve davranışlara azami dikkat gösterilmesi gerektiğini hatırlattı.
Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ise bölgede 20 bin fidanın toprakla buluştuğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından fidan dikimleri gerçekleştirildi.
Etkinliğe, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.
Gelibolu ilçesindeki Gazi Süleyman Paşa Mahallesi mevkisindeki arazide de 250 fidan toprakla buluşturuldu.
Kütahya
Kütahya'da da 14 bin 600 fidan dikildi.
Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Çalca Mahallesi yakınlarındaki fidan dikim alanında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Kütahya'da, yürütülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında son 5 yılda 13 bin hektar alanda 110 milyon 757 bin 317 fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.
Bugün il merkezi ve ilçelerde 13 lokasyonda 30 hektar alanda 14 bin 600 fidanın dikiminin gerçekleştirileceğini belirten Dingil, bunlara ek olarak köylere gelir getirici türler kapsamında da son 5 yılda 45 bin fidanın dikildiğini ifade etti.
Öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunları gösterisinin sunulduğu programda, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.