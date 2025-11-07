Dolar
logo
Gündem

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan vatandaşlara "ağaçlandırma seferberliği" çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne ilişkin vatandaşlara çağrıda bulunarak, "11 Kasım'da 81 ilimizde, 922 ilçemizde fidanların ve tohumların toprakla buluşacağı alanlara sizleri davet ediyorum." dedi.

Hülya Ömür Uylaş  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan vatandaşlara "ağaçlandırma seferberliği" çağrısı Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA

Ankara

Yumaklı, Ankara Üniversitesinin 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

Tören öncesinde Yumaklı, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bahçesine ağaç dikti.

Yumaklı, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşabilmek için ilmin, bilimin öneminin yadsınamayacağını belirterek, tarım sektörünün gelişmesinde bilimsel bilgi gücünün toprağın bereketiyle buluşturulması gerektiğini söyledi.

Ankara Üniversitesi ile yapılan çalışmalara değinen Yumaklı, "Önümüzdeki süreçte ülkemizin başta ekonomi, ticaret, siyaset, tarım, hangi başlıkta olursa olsun tüm alanlarında, buralardan yetişen ve bizlerden bayrakları devralacak genç kardeşlerim etkin rol alacaktır." diye konuştu.

Yumaklı, Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, ülkenin güçlü olduğu savunma sanayisi kadar tarımın da stratejik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

"Teşvik ve desteklerden yararlanan gençlerin oranı yüzde 67"

Birçok hibe ve destek programları olduğunu vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bu teşviklerden ve desteklerden yararlanan gençlerin oranı yüzde 67. Tarımsal üretime dair hangi başlıkta olursa olsun bir düşünceniz, bir fikriniz varsa bakanlık olarak kapılarımız sizlere sonuna kadar açık. Hayallerinizi gerçekleştirmek için Tarım Orman Bakanlığı olarak uhdemizde olan konularda hemen yanı başınızdayız."

Tarımsal teknolojinin önemine işaret eden Yumaklı, gençlerden bilişim ve tarımı birleştirerek akıllı tarım teknoloji girişimleri kurmalarını, toprakla teknolojiyi buluşturmalarını istedi.

"Şölen havasında fidanları toprakla buluşturalım"

"Yeşil vatan seferberliği" başlattıklarını anımsatan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünün ülke genelinde bir yılda 500 milyon civarında fidanı ve tohumu toprakla buluşturduğunu, bu yıl hedefin 550 milyona yakın olduğunu bildirdi.

Yumaklı, bunu tek başına yapamayacaklarını dile getirerek, şu çağrıda bulundu:

"Bunu hep birlikte yapmamız gerekir. 11 Kasım'da 81 ilimizde, 922 ilçemizde 7'den 77'ye, mümkünse şölen havasında, çocuklarımızı da alarak fidanların ve tohumların toprakla buluşacağı alanlara sizleri davet ediyorum. Ülkemizdeki bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, "geleceğenefes.gov.tr adresinden fidan sahiplenebilirsiniz. Hiçbir zorluğu yok. Saniyeler içinde ülkenizin hangi ilinde, hangi alanda fidan dikilmesini istiyorsanız fidan sahiplenebilirsiniz. Böylece, hayatta bir dikili ağacınız da olmuş olur."

"Yaşadıkları zorlukların bilincindeyiz"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar da İsrail'in tüm uluslararası çağrılara rağmen Gazze'de sivillere yönelik saldırılarını sürdürmesinin insanlık vicdanında onarılmaz yaralar açtığını belirtti.

Rektör Ünüvar, "Ankara Üniversitesi olarak bizler de Filistin saldırılarının başladığı ilk andan itibaren bu bilinçle hareket ettik. Filistinli öğrencilerimiz bizim için sadece misafir değil, ailemizin bir parçasıdır. Yaşadıkları zorlukların bilincindeyiz ve onların hem akademik hem insani anlamda yanında olmayı bir görev bildik." diye konuştu.

Törenin ardından Bakan Yumaklı ve Ünüvar, "2025 Yılı ARDEK (Araştırma Dekanlığı) Ödülleri"ni kazananlara plaketlerini verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan vatandaşlara "ağaçlandırma seferberliği" çağrısı

