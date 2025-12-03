Dolar
Gündem

"Tuttur.com"daki kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğini iddia eden şüpheli tutuklandı

"tuttur.com" isimli şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğini iddia eden şüpheli, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yürütülen soruşturma sonucu tutuklandı.

Zeynep Yeşildal  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
"Tuttur.com"daki kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğini iddia eden şüpheli tutuklandı

İstanbul

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeniyle artık faaliyet göstermeyen "www.tuttur.com" isimli şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği iddiasına yönelik resen soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturmada maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için alınan hakimlik kararı doğrultusunda "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapıldığı aktarılan açıklamada, incelemenin ardından düzenlenen raporda, iddia edildiği üzere bu siteye hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu tespit üzerine ABD merkezli "X" sosyal medya platformunda bu iddiayı ortaya atan @Pamenarti rumuzlu kullanıcının Y.K. isimli kişi olduğunun belirlendiği ifade edilerek, bu kişi hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan ayrıca soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Y.K'nin, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, kamuoyunda geniş yer bulan ve ülkemiz futbolunu ilgilendiren bir soruşturma veya benzer soruşturmalar hakkında yanıltıcı, teyidsiz ve farklı algı yaratacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususu, kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

