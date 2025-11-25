Mardin'de bir çift ile 5 yaşındaki çocukları evde ölü bulundu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ve 5 yaşındaki çocukları, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Mardin
Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanda oturan aileden haber alamayan komşuları, dün gece mahalle muhtarı ile ailenin oturduğu eve kapıyı açarak girdi.
Evde başlarından silahla vurulmuş halde Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'yı gören muhtar ve komşuları, durumu yetkililere bildirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, çiftin ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın aydınlatılması için özel bir ekip oluşturuldu.
Polis ekiplerince binanın içindeki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.