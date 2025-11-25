Dolar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

İstanbul'da "casusluk" operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen "casusluk" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.​​​​​​​

Zeynep Yeşildal  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
İstanbul'da "casusluk" operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Başsavcılığın koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) "casusluk" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yönetici pozisyonundaki personellerin kamu kurumları ve yabancı ülkelerin resmi görevlileri ile irtibata geçerek biyografik bilgiyi derlemeye çalıştığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak tespit edilen 4 şahsın yakalanmasına, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik bugün operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 3 şahıs yakalanmış, 1 şahıs hakkında yurt dışında olduğundan dolayı yakalama kararı çıkarılmıştır."

Başsavcılığın açıklamasında, "Bugün basın duyurusu yapılan casusluk soruşturması ile ilgili güvenlik kaynaklarımızdan alınan bilgilere göre şüphelilerin, Birleşik Arap Emirlikleri ülkesiyle herhangi bir irtibatının bulunmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verdi.



